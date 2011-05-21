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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

اولین خانه فرهنگی دیجیتال گلستان آغاز بکار کرد

اولین خانه فرهنگی دیجیتال گلستان آغاز بکار کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از بهره برداری نخستین خانه فرهنگ دیجیتال استان در گنبد خبر داد.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این خانه فرهنگ در زمینی به سماحت 350 متر مربع احداث شده است.

وی اظهار داشت: ساخت این مرکز در راستان اجرای مصوبات سفر دولت در استان اجرایی شده است.
 
وی عنوان کرد: در این مرکز37 کار بر می تواند در بخش های اینترنت ابزارهای پیشرفته تولید رسانه، کارگاه تخصصی تولید رسانه، آموزش، خدمات الکترونیک و … استفاده کنند.
 
منتظری گفت: بر اساس مصوبه دولت قرار است 16 خانه فرهنگ دیجیتال در استان احداث شود.
 
این مرکز با حضور معاون هنری وزر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد.
کد مطلب 1316610

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