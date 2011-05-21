سفر صالحی به اندونزی/ نخستین دیدار مقامات ایران و مصر بعد از مبارک

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است در هفته جاری برای شرکت در اجلاس وزیران جنبش عدم تعهد که در اندونزی برگزار می شود عازم جزیره بالی در این کشور شود.

بر اساس این گزارش اجلاس جنبش عهدم تعهد در روزهای 23 تا 27 "می" یعنی 2تا 6خرداد در بالی اندونزی برگزار می شود که این اجلاس در روز4خرداد در سطح وزیران برپا خواهد بود.

صالحی علاوه بر سخنرانی در این اجلاس با برخی همتایان و مقامات شرکت کننده در نشست دیدار و گفتگو خواهد کرد.

دیدار وزیر خارجه ایران به عنوان رئیس آتی جنبش عدم تعهد با نبیل العربی وزیر امور خارجه مصر به عنوان رئیس فعلی این جنبش در برنامه سفر صالحی و العربی به بالی قرار دارد.

نبیل العربی وزیر خارجه مصر پیش تر از دیدار خود با صالحی در بالی اندونزی خبر داده بود و مجتبی امانی رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود: بر اساس اعلام وزیر امور خارجه مصر قرار است آقایان نبیل العربی و دکتر علی اکبر صالحی وزرای خارجه مصر و ایران در حاشیه اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد که قرار است در بالی اندونزی برگزار شود با یکدیگر دیدار و گفتگو داشته باشند.

وی با بیان اینکه دیدار وزرای خارجه ایران و مصر در جنبش عدم تعهد دیداری لاجرم و طبیعی است تاکید کرده بود: مصر رئیس جنبش عدم تعهد و جمهوری اسلامی ایران رئیس آینده نم است. بر این اساس همواره بین روسای قبلی و فعلی عدم تعهد دیدارهایی به طور مستمر برگزار می شود.