به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه‌ای که فدراسیون بین‎المللی بسکتبال (فیبا) آن را تایید کرده است نخستین دوره مسابقات باشگاه‎های جهان سال 2012 به میزبانی قطر برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان در این رقابت‎ها نیز در جریان مسابقات باشگاهی قاره‏ای که سال آینده میلادی برگزار می‎شود، انتخاب خواهند شد.

برهمین اساس مسابقات بسکتبال 2011 باشگاه‎های آسیا حکم انتخابی ندارد و قهرمان این مسابقات هیچ سهمیه‎ای برای شرکت در پیکارهای باشگاه‎های جهان به دست نمی‎آورد. این رقابت‎ها اواخر هفته جاری به میزبانی فیلیپینی‎ها آغاز می‎شود. مهرام نماینده کشورمان در رقابت‎های بسکتبال قهرمانی آسیاست.

دو دوره گذشته مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیا نیز در شرایطی برگزار شد که قرار بود حکم انتخابی مسابقات باشگاه‎های جهان را داشته باشد اما پس از پایان هر دو دوره رقابت‎ها در اندونزی و قطر که با قهرمانی مهرام هم همراه بود، برگزاری مسابقات باشگاه‎های جهان لغو شد.

بر اساس اعلام فیبا، مسابقات بسکتبال باشگاه‎های جهان با شرکت قهرمان قاره‎های آسیا آمریکا، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و آسیا برگزار می‎شود ضمن اینکه دو تیم هم بنا به تصمیم مسئولان فیبا و از لیگ اروپا و NBA برای شرکت در این رقابت‎ها انتخاب خواهند شد.