به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامهای که فدراسیون بینالمللی بسکتبال (فیبا) آن را تایید کرده است نخستین دوره مسابقات باشگاههای جهان سال 2012 به میزبانی قطر برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان در این رقابتها نیز در جریان مسابقات باشگاهی قارهای که سال آینده میلادی برگزار میشود، انتخاب خواهند شد.
برهمین اساس مسابقات بسکتبال 2011 باشگاههای آسیا حکم انتخابی ندارد و قهرمان این مسابقات هیچ سهمیهای برای شرکت در پیکارهای باشگاههای جهان به دست نمیآورد. این رقابتها اواخر هفته جاری به میزبانی فیلیپینیها آغاز میشود. مهرام نماینده کشورمان در رقابتهای بسکتبال قهرمانی آسیاست.
دو دوره گذشته مسابقات بسکتبال باشگاههای آسیا نیز در شرایطی برگزار شد که قرار بود حکم انتخابی مسابقات باشگاههای جهان را داشته باشد اما پس از پایان هر دو دوره رقابتها در اندونزی و قطر که با قهرمانی مهرام هم همراه بود، برگزاری مسابقات باشگاههای جهان لغو شد.
بر اساس اعلام فیبا، مسابقات بسکتبال باشگاههای جهان با شرکت قهرمان قارههای آسیا آمریکا، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و آسیا برگزار میشود ضمن اینکه دو تیم هم بنا به تصمیم مسئولان فیبا و از لیگ اروپا و NBA برای شرکت در این رقابتها انتخاب خواهند شد.
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