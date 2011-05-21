  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

خبری از سهمیه جهانی نیست/

قهرمان مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا جهانی نمی‌شود!

قهرمان مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا جهانی نمی‌شود!

رقابت‌های بسکتبال 2011 باشگاه‎های آسیا در شرایطی برگزار می‎شود که قهرمان این دوره از مسابقات سهمیه‎ای برای حضور در رقابت‏های باشگاه‎های جهان دریافت نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه‌ای که فدراسیون بین‎المللی بسکتبال (فیبا) آن را تایید کرده است نخستین دوره مسابقات باشگاه‎های جهان سال 2012 به میزبانی قطر برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان در این رقابت‎ها نیز در جریان مسابقات باشگاهی قاره‏ای که سال آینده میلادی برگزار می‎شود، انتخاب خواهند شد.

برهمین اساس مسابقات بسکتبال 2011 باشگاه‎های آسیا حکم انتخابی ندارد و قهرمان این مسابقات هیچ سهمیه‎ای برای شرکت در پیکارهای باشگاه‎های جهان به دست نمی‎آورد. این رقابت‎ها اواخر هفته جاری به میزبانی فیلیپینی‎ها آغاز می‎شود. مهرام نماینده کشورمان در رقابت‎های بسکتبال قهرمانی آسیاست.

دو دوره گذشته مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیا نیز در شرایطی برگزار شد که قرار بود حکم انتخابی مسابقات باشگاه‎های جهان را داشته باشد اما پس از پایان هر دو دوره رقابت‎ها در اندونزی و قطر که با قهرمانی مهرام هم همراه بود، برگزاری مسابقات باشگاه‎های جهان لغو شد.

بر اساس اعلام فیبا، مسابقات بسکتبال باشگاه‎های جهان با شرکت قهرمان قاره‎های آسیا آمریکا، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و آسیا برگزار می‎شود ضمن اینکه دو تیم هم بنا به تصمیم مسئولان فیبا و از لیگ اروپا و NBA برای شرکت در این رقابت‎ها انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 1316612

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها