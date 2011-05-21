مهلت یک روزه ثبت نام برای داوطلبان دستیاری دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه داوطلبانی که برای شرکت در آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی سال 90 ثبت نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده اند، می توانند از ساعت 10 صبح روز شنبه 4 تیر تا 10 صبح روز یکشنبه 5 تیر به مدت 24 ساعت با مراجه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به تغییرات در ثبت نام خود اقدام کنند.

داوطلبان می توانند در این محدوده زمانی در صورت ناقص بودن مدارک ارسالی، نسبت به تکمیل آن ها اقدام کنند. همچنین داوطلبان این امکان را دارند که در محدوده زمانی اعلام شده نسبت به ویرایش فرم ثبت نام خود نیز اقدام کنند.

افرادی که متقاضی شرکت در آزمون سال 90 هستند اما به هر دلیلی در زمان مقرر موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند در محدوده زمانی اعلام شده اقدام به ثبت نام کنند.

متقاضیان پذیرش در مقطع Ph.D رشته های اعلام شده، باید گواهی زبان انگلیسی خود را در محدوده زمانی که از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده ارسال کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی فرصت یک روزه ثبت نام، تکمیل مدارک و رفع نواقص در محدود 4 تا 5 تیرماه آخرین فرصتی است که برای داوطلبان در نظر گرفته شده است و با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده تا آزمون، به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

به گزارش مهر، آزمون کتبی در 6 مرداد در شهرهای تهران، اصفهان، بابل، تبریز، شیراز، کرمان، مشهد، یزد و همدان برگزار می شود.