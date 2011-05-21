برگزاری 5 برنامه فرهنگی و ادبی در گیلان بمناسبت سوم خرداد

اسماعیل محمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اهدای دو هزار جلد کتاب دفاع مقدس به اقشار مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان را از برنامه های گرامیداشت سوم خرداد دانست و افزود: یک هزار جلد از این کتابها بصورت رایگان از طریق فروشگاههای اتکا و یاس نوین پارسه ( بسیجیان) و با حمایت این اداره کل در سبد کالای مراجعه کنندگان به این فروشگاهها قرار خواهد گرفت.

وی همچنین برگزاری کارگاه آموزش خاطره نگاری دفاع مقدس با حضور استاد " مصطفی رحیمی" مولف کتاب "بابا نظر" را از برنامه های مهم گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر ذکر کرد و اظهارداشت: این کارگاه که در دو جلسه صبح و عصر روز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه سال جاری برگزارشد از این پس بصورت ماهانه برای شکوفایی استعدادها برای نگارش تاریخ شفاهی دفاع مقدس اجرا خواهد شد.

مدیر ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان از دیگر برنامه های گرامیداشت هفته " دفاع مقاومت، ایثار و پیروزی " را رونمایی از کتاب " بی بی " مجموعه داستان کوتاه دفاع مقدس، برگزاری شب شعر مقاومت یادواره شهید شاعره بحرینی آیات القرمزی و برگزاری عصری با خاطره دفاع مقدس اعلام کرد.