علی فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای این طرح طی ۲ سال گذشته در کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی استان گفت: با اجرای این طرح ۵ هزار جلد کتاب برای کتابخانه‌های عمومی استان خریداری شده است.



وی با اشاره به ویژگی‌های این طرح گفت: بر اساس این طرح افرادی که کتاب‌های مورد نیاز آن‌ها در کتابخانه وجود ندارد درخواست خود را اعلام و نهاد کتابخانه‌ها کتاب مورد نظر را خریداری کرده و فردی که درخواست کتاب را داشته است اولین کسی خواهد بود که کتاب در اختیار وی قرار می‌گیرد.



استقبال از اجرای طرح



مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم با اشاره به استقبال از این طرح گفت: با اجرای این طرح در کتابخانه‌های استان بسیاری از نیاز مراجعه کنندگان مرتفع شده است.



وی با در ادامه با اشاره به اینکه ۵۵ کتابخانه تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی استان هستند بیان کرد: ۳۳ کتابخانه به شکل مشارکتی و ۲۲ کتابخانه به شکل نهادی اداره می‌شود.