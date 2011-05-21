اعمال نرخهای شناور در بازار پول پس از آزادسازی قیمتها

ولی الله سیف در گفتگو با مهر در مورد مشکلات بانکهای خصوصی در بخش نرخ سود بانکی با اجرای بسته سیاستی- نظارتی سال 90 نظام بانکی کشور گفت: بانکها نظرات و مطالب خود در مورد بسته را همواره به بانک مرکزی منعکس می کنند، کما اینکه پیش از این نیز نظرات خود را اعلام کرده اند.

مدیرعامل بانک کارآفرین تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان مرجع مسئول به نظرات بانکها در مورد بسته رسیدگی می کند و هر آنچه که به مصلحت باشد، انجام می شود.

وی با بیان اینکه جنبه های مثبت بسته های بانک مرکزی زیاد است، افزود: البته در مورد نرخ سود بانکها مباحثی را مطرح کرده اند که بانک مرکزی آنها را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که به مصلحت بداند و تغییراتی در نرخها ایجاد کند، طبعتا بانکها از زمان ابلاغ نرخهای جدید می توانند آنها را اعمال کنند.

سیف تاکید کرد: اما تا زمانیکه بسته سیاستی - نظارتی سال 90 بانک مرکزی قابلیت اجرا دارد، بانکها ملزم به اجرای آن در تمام بخشها هستند.

مدیرعامل بانک کارآفرین در مورد نرخ سود بانکی ادامه داد: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها حرکت مثبتی در اقتصاد کشور است که در مرحله اول بخشی از بازار را برای آزادسازی کالاها مورد هدف قرار داده است، مرحله پس از آن آزادسازی نرخها در بازار پول و سرمایه است.

وی با بیان اینکه در این شرایط نرخ سود بانکی باید به سمت شناور شدن حرکت کند، افزود: با توجه به اینکه هم اکنون در مرحله اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و دوره تثبیت قرار داریم، نباید مرحله بعدی یعنی آزادسازی در بخش بازار پول و سرمایه آغاز شود.

سیف مرحله پس از آن را آزادسازی نرخ ارز اعلام و بیان کرد: این اقدامات در آینده به صورت متناوب و به تدریج باید انجام شود و البته نباید نگرانی از بابت ایجاد شوک در بازار ارز داشته باشیم.

وی بیان کرد: در جلسات بانک مرکزی مدیران عامل بانکها تاکید می کردند که نرخ سود نباید به صورت دستوری کاهش یابد، گرچه هم اکنون زمان آزادسازی و شناور بودن نرخها در بخش پولی کشور فرا نرسیده است، البته این مباحث در حال بررسی است و ممکن است که تغییراتی در رابطه با نرخ سود بانکی ایجاد شود.

مدیرعامل بانک کارآفرین قیمت تمام شده پول در بانکهای خصوصی را با اجرای بسته سال 90 حدود 20 درصد اعلام کرد.