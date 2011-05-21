ورزشگاه انقلاب همدان سوم خرداد بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی افزود: این ورزشگاه از مصوبات سفر هیئت دولت به همدان است.

فامیل کریمی اظهار داشت: ظرفیت این سالن سرپوشیده ورزشی شش هزار نفر است و دومین سالن بزرگ سرپوشیده کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه رئیس سازمان تربیت بدنی کشور در مراسم بهره برداری از این پروژه در همدان خواهد بود، گفت: در حاشیه مراسم بهره برداری این پروژه مسابقه فوتسال دو تیم شرکت سیاحتی علیصدر با تیم ملی فوتسال ایران در این سالن برگزار می شود.

فامیل کریمی با بیان اینکه ورزش همدان در روند توسعه و پیشرفت این استان جایگاه وی‍ژه ای دارد، گفت: در شش سال اخیر بیش از یکصد پروژه ورزشی در استان همدان ساخته شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان افزود: در حال حاضر 94 پروژه ورزشی در استان همدان در دست اجراست که با آماده سازی و تحویل آنها شاهد شکوفایی ورزش استان همدان خواهیم بود.