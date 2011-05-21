مهدی مناجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: پاس همواره یکی از سه رکن اصلی فوتبال این مملکت بوده که بیشترین قهرمانیها و بازیکنان را به تیم ملی معرفی کرده و همواره مربیان بزرگی داشته ولی امروز به خاطر سیاستهای غلط به روزگاری دچار شده که به لیگ دسته اول سقوط می کند و کسی هم پاسخگوی مردم و پیشکسوتان این تیم نیست.
مناجاتی اضافه کرد: نمی دانم چرا تیمی که در تهران صاحب قدمت، ورزشگاه، امکانات و حتی سایت اختصاصی بود و نتایج این تیم باعث روحیه پرسنل شهربانی و نیروی انتظامی می شد باید به استانی منتقل شود که هیچ سنخیت و وجه اشتراکی با آن ندارد و یک وصله ناجور هم برای خود پاس و هم برای استان همدان تلقی میشود.
پیشکسوت فوتبال پاس تصریح کرد: آن روزهایی که بحث انتقال این تیم مطرح بود قدیمیهای پاس حنجرهشان پاره شد که به آقایان بگویند این تصمیم اشتباه است و تیم ریشهداری نظیر پاس همدان با این انتقال نابود می شود ولی آن زمان گوش شنوایی نبود تا امروز تیم به چنین حال و روزی بیفتد و کارش به سقوط به دسته اول بکشد.
سرمربی اسبق تیم پاس اظهار داشت: بهتر بود خود استان همدان از بازیکنان بومی خودش یا با سرمایه گذاری بر روی تیمهای پایه تلاش می کرد تا در لیگ برتر نماینده داشته باشد که در آن صورت مردم بیشتر هوادار این تیم می شدند مثل تیمهای تبریز یا آبادان و اهواز اما با انتقال پاس هم به یک تیم ریشهدار پایتخت لطمه زدند هم انگیزه جوانان استان همدان را نابود کردند.
وی افزود: دلم از این می سوزد که پاس در تهران صاحب همه گونه امکانات بود و در واقع در پایتخت خانه داشت ولی با انتقال آن تمام قدمت، سابقه و تاریخچه این باشگاه را به نابودی کشیده شد و کسی هم جوابگو نیست.
مناجاتی تغییر پیاپی مربیان پاس همدان را یکی از دلایل اصلی سقوط این تیم به دسته اول عنوان کرد و افزود: کسی فکر نمی کرد پاس به دسته اول سقوط کند و به نظر من این موضوع هم بی ارتباط با دخالت برخی افراد سیاسی در تصمیم گیریها نبود.
پیشکسوت تیم فوتبال پاس با بیان اینکه این برای دومین بار در تاریخ باشگاه پاس است که تیم فوتبال این باشگاه به دسته پایینتر سقوط می کند، اظهار داشت: سال 60 هم این تیم یکبار سقوط کرد که با زحمات زیاد بسیاری از همین دلسوختههای امروز تیم پاس در بین 150 تیم توانستیم پاس را قهرمان کنیم و به جمع تیمهای برتر تهران برگردیم که سرمربیگری آن تیم را خودم برعهده داشتم.
وی در پایان گفت: امیدوارم تیم پاس هرچه زودتر به خانه اصلیاش و به جمع پیشکسوتانی که برای این تیم سالها زحمت کشیدند و خون دل خوردند، برگردد و اجازه ندهند تیمهای ریشهداری نظیر پاس در فوتبال این مملکت نابود شوند.
تیم فوتبال پاس همدان با قبول شکست در دیدار برابر استقلال تهران به مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور سقوط کرد.
نظر شما