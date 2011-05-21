همکاری زنان در حوزه اقتصاد جهاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحی پور جلوگیری از اسراف در سبد خانوارها ، نقش تعلیم و تربیت فرزندان، گسترش فرهنگ دینی را از وظایف مهم زنان در خانواده معرفی کرد وگفت: زنان همانطور که در دفاع مقدس حضور مؤثر خود را اثبات کردند ، در جبهۀ جهاد اقتصادی نیز باید دوشادوش مردان حرکت کنند.

وی با اشاره به تجلیل از زحمات مضاعف زنان در عرصه های مختلف گفت : جهاد اقتصادی ، موتور محرکه هواپیمایی است که دوبال آن ، همت مضاعف و کار مضاعف و اصلاح الگوی مصرف است .

فتحی پور ادامه داد: زنان با همکاری در امور اقتصادی خانواده می توانند در کاهش هزینه ها ، مصرف بی رویه آموزش و پرورش همکاری داشته باشند .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، همکاری در امر اقتصاد را جهاد دانست و اضافه کرد: زنان در تعلیم و تربیت فرزندان ، فعالیت های درون و بیرون از خانه و حتی اشتغال جوانان می توانند مؤثرباشند .