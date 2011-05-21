به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی سقاییان نژاد در نشست صمیمی با هنرمندان و فرهیختگان رسانه ملی، فعالیتهای هنری را در راستای جاودانگی از برترین کارهای هنری دانست و افزود: با توجه به این که اصفهان میراث دار علم و کانون فرهنگ و هنر است و این کلان شهر، علم و فرهنگ را از اعماق تاریخ درخود جای داده بنابراین با حضور هنرمندان و فرهیختگان مطرح کشور در این شهر می توان گامهایی برای جاودانه کردن هویت، تمدن و فرهنگ نظام جمهوری اسلامی برداشت .

وی با بیان اینکه امروز اصفهان از ظرفیتهای بسیار بزرگ علمی و فرهنگی برخوردار است، اظهار داشت: اصفهان مهد فرهنگ، ادب، هنر و شهر شعر و شاعری است همچنین مجموعهای از صفات والا و فرهنگ های ممتاز و عقاید و معارف برجسته است که راویان آن همچون آیینهای در مقابل یک مظهر جلال و جمال هستند بنابراین هنرمندان در پرتو تعامل می توانند جلوه های پنهان این شهر که متعلق به همه ایرانیان است را هویدا و جاودانه کنند .

شهردار اصفهان این شهر را متعلق به همه ایرانیان و کشور معرفی و بیان کرد: شهرهایی همچون اصفهان، شیراز، تبریز و تهران روزنه و دریچهای برای شناخت هویت کشور و نظام هستند که تحقق این مهم خودباوری و خود اتکایی را به همراه دارد و توسعه، پیشرفت و آبادانی ارمغان این امر خواهد بود .

هنرمندان باید متمسک به آرمانهای الهی باشند

وی به روح لطیف و نگاه تیزبین هنرمندان به مسائل جامعه اشاره و تاکید کرد: هنرمندان با نگاه واقع بینانه عرصه فرهنگی و هنری باید ارزشهایی که هر ملتی به داشتن آنها به خود می بالد را در دید نسل امروز و آینده قرار دهند همانگونه که شیخ بهایی با خلق آثار جاودانه در اصفهان منجر به اعتلای جامعه در زمان خود و آینده شد .

وی با تاکید بر این که هنرمندان باید متمسک به آرمانهای الهی باشند، گفت: این امر اعتلای هویت فرهنگی و نشاط جامعه را جاودانه خواهد کرد .

سقاییان نژاد در ادامه سخنان خود اصفهان را شهر ادیان الهی دانست و گفت: اصفهان شهر ادیان الهی، زرتشتی، کلیمی، مسیحی، اسلام و تشیع است که در طول تاریخ هم زیستی مسالمت آمیزی با هم داشته و دارند و معابد، کنیسهها ، کلیساها و مساجد در این شهر جلوه باشکوهی را از خود هویدا میسازند .

وی اظهار داشت: این شهر در دوره تاریخی آلبویه، سلجوقیان و صفویه پایتختی ایران را بر عهده داشته چنانچه بسیاری از آثار تاریخی برجای مانده و افتخار آمیز این دیار کهن مربوط به همان دوران است .

وی با بیان اینکه در عصر صفویه، فرهنگ این منطقه سبب ایجاد تشکیلات سیاسی شد و بر پایه یک تمدن جدید شکل گرفت که میراث دار فرهنگ و تمدن گذشته خود بود، افزود: علما، شعرا و بزرگانی همچون ملاصدرا، شیخ بهایی، میر داماد، میرفندرسکی و سایر بزرگان تاریخ در اصفهان نبوغ خود را به منصه ظهور گذاشتند .

سقائیان نژاد اصفهان را کریدور علمی کشور دانست و گفت: اصفهان با داشتن 18 دانشگاه بزرگ دولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی و حوزه های علمیه درخشش و نورافشانی علمی بی نظیری دارد چنانچه دارای مرکز سلولهای بنیادی، انرژی هستهای و تحقیقات در علوم مختلف است .

بیش از 150 رشته صنایع دستی در اصفهان وجود دارد

وی اصفهان را قطب صنعت کشور دانست و افزود: شهر تاریخی اصفهان در عرصههای هنری نیز مهد هنرمندان هنرهای تجسمی و هنرهای دستی است که وجود بیش از 150 رشته صنایع دستی بستری مناسب جهت انتقال معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از تهران به اصفهان بوده است .

وی اصفهان را در دوره هشت سال دفاع مقدس مظهر حماسه، معنویت و دین داری، آرمانخواهی، ایثار همچنین از خودگذشتگی، ایستادگی و مقاومت، تدبیر و حکمت معرفی و تصریح کرد: این شهر 10 درصد از جامعه جانبازان ،شهدا و ایثارگران کشور را به خود اختصاص داده است .

اصفهان به جهانیان تعلق دارد

مدیر شبکه یک سیما نیز در ادامه این نشست با اشاره به این که اصفهان مسیر رو به پیشرفت را با سرعت طی می کند، گفت: اصفهان نه تنها متعلق به مردم ایران بلکه به جهانیان تعلق دارد.

مهندس مهدی فرجی با بیان به این که همه جهان ایران را به نام اصفهان می شناسند، اظهار داشت: اصفهان در مقایسه با دو سال گذشته مسیر توسعه را با سرعت طی می کند به طوری که زیبایی آن تجلی یافته است اکنون می توانم به معنای واقعی بگویم به اصفهان افتخار می کنم.

وضعیت این روزهای زاینده رود ناخوشایند است

وی با بیان این که وضعیت این روزهای زاینده رود نه تنها برای مردم اصفهان بلکه برای همه میهمانانی که به این شهر سفر می کنند ناخوشایند است، افزود: امیدواریم مسئولین کشوری برای این بحران چاره ای بیاندیشند تا بتوانیم زاینده رود را بار دیگر شاداب ببینیم