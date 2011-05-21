45 آموزشگاه مجری طرح استاد شاگردی در خوزستان فعال شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان قلاوند اظهارداشت: این آموزشگاه ها در بیشتر شهرهای استان فعال شده و جوانان جویای کار پس از فراگیری مهارت های لازم در این آموزشگاه ها، آماده ورود به بازار کار می شوند.

وی تصریح کرد: وجود صنایع، کارخانجات و واحدهای تولید و خدماتی در استان، زمینه مناسبی برای اجرای طرح استاد شاگردی است.



این مسئول افزود: به منظور پاسخگویی به نیاز بازار کار، اغلب سیستمهای آموزشی به سمت آموزش کارآموزان در بنگاه های اقتصادی سوق داده شده و با توجه به نقشی که آموزش فنی و حرفه ای در سیاستهای اشتغالزایی کشور ایفا می کند، سیستم آموزشی مهارتی در حال تغییر به سمت مهارت آموزی در بنگاه های اقتصادی است.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان ادامه ‌داد: چنانچه بنگاه های اقتصادی، خود در تربیت نیروی کار ماهر، متخصص و موردنیاز سهیم باشند، آموزش افراد، متناسب با نیاز بازارکار انجام می شود و واحدهای تولیدی با اطمینان بیشتری زمینه اشتغال مهارت آموختگان را در واحداقتصادی خود و یا واحدهای دیگر فراهم می کنند.



قلاوند گروه های هدف اجرای این طرح را کارجویان شهری، افراد دارای بیمه بیکاری که نیاز به شغل جدید دارند و همچنین شاغلان نیازمند به ارتقای مهارت عنوان کرد و گفت: این افراد پس از فراگیری مهارت و آموزشهای لازم، گواهینامه شرکت در این طرح را دریافت می کنند.