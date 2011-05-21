آذربایجان غربی یک کیلومتر هم آزادراه ندارد

سید جواد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با بیان اینکه آذربایجان غربی به واسطه هم مرز بودن با سه کشور خارجی و داشتن مرزهای رسمی بازرگان، پلدشت، رازی، سرو و تمرچین با بازارهای منطقه در تبادلات اقتصادی کشورمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است، افزود: این در حالی است که با وجود این نقش آفرینی، به حوزه ساخت و توسعه راهها توجهی بطوریکه با وجود 12 هزار کیومتر راه اصلی حتی یک کیلومتر آزاد راه در استان احداث نشده است.

وی نقش راهها به عنوان زیرساخت توسعه در توزیع عادلانه امکانات و خدمات، رفع محرومیت و رونق اقتصادی بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: با یک نگرش بسیار جدی به این موضوع پروژه های شاخصی در قالب بزرگراه ارومیه- میاندوآب، آزاد راه ارومیه- تبریز، بزرگراه ایواوغلی به سمت سلماس، بزرگراه خوی به مرز رازی، بزرگراه نقده- پیرانشهر- تمرچین تعریف و در اولویت کاری حوزه عمران و راه آذربایجان غربی قرار گرفته است.

بزرگراههای آذربایجان غربی در پله 20 کشور

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین بیان داشت: این وضعیت در حالی است که استان با 112 کیلومتر بزرگراه رتبه 20 کشوری را داشته که باید در حوزه توسعه و ایجاد زیرساختهای احداث بزرگراه و آزاد راه وزارت راه و ترابری و مسئولان استانی همتی مضاعف داشته باشند.

محمودی با اشاره به اینکه در این راستا باید با بستر سازی برای حضور سرمایه گذاری بخشهای خصوصی و بانکها برای اجرای پروژه های راهسازی استان امیدواریم طی چند سال آینده شاهد تحول در این بخش باشیم، ادامه داد: تا کنون برای اجرای پروژه آزاد راه ارومیه- تبریز نیز با یک سرمایه گذار توانمند به توافق رسیده که امیدواریم با انعقاد قرارداد همکاری، عملیات اجرایی این پروژه نیز طی هفته های آینده آغاز شود .

1500 میلیارد ریال آسفالت راههای روستایی آذربایجان غربی اعتبار نیاز دارد

این مسئول همچنین در خصوص وضعیت اجرای طرحهای آسفالت راه روستایی آذربایجان غربی، گفت: هم اکنون هزار و 500 کیلومتر از راههای روستاهای بالای 50 خانوار جمعیت نیازمند آسفالت ریزی بوده که برای بهسازی و آسفالت آنها باید یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه تا سال 92 راههای روستاهای 50 خانوار جمعیت آذربایجان غربی آسفالت می شود، افزود: بر اساس توافق با وزارت راه و ترابری در صورت پرداخت 50 درصد هزینه از منابع ملی، مابقی اعتبار مورد نیاز از اعتبارات استانی تامین می شود.