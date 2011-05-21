ساخت 35 هزار واحد مسکن روستایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زمانی نژاد صبح شنبه در بازدید از سایت مسکن شهرستان افزود: امسال طرح احداث مسکن روستایی ما نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و احداث 14هزار واحد را در برنامه داریم.

وی گفت: صاحبان 10هزار واحد مسکونی برای دریافت وام به بانک معرفی شدند و عملیات اجرایی احداث منازل خود را آغاز کرده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با بیان اینکه حمایت، هدایت و نظارت را در سر لوحه برنامه های این نهاد قرار دارد، عنوان کرد: در شهرها دفاتر فنی داریم که نظارت های لازم را انجام می دهند.

زمانی نژاد افزود: متقاضیان احداث مسکن به شرط رعایت اصول فنی از تسهیلات بلند مدت با بهره کم بهره مند می شوند.

وی اعلام کرد: در حال حاضر برای احداث هر واحدمسکونی 100میلیون ریال تسهیلات پرداخت می شود که در صورت افزایش میزان این تشهیلات، مابه تفاوت آن به شرط اینکه احداث مسکن را هم اکنون آغاز کرده باشد، دریافت خواهد کرد.

گلستان هزار روستا دارد.