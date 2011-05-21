تهران سلاح هسته ای ندارد/ تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "لئونید کاندراشوف" روز گذشته در مسکو گفت: روسیه همچنین معتقد است که کره شمالی ظرفیت لازم را برای ساخت موشک های بالستیک قاره پیما ندارد و موشک های این کشور تهدیدی برای کشورهای همسایه نیست و بیشتر ژست سیاسی پیونگ یانگ است.

کاندراشوف در ادامه از تصمیم لیبی، آرژانتین و مصر برای جلوگیری از توسعه فناوری موشکی کشورشان خبر داد.

اظهارات کاندراشوف در حالی مطرح می شود که غرب بارها ایران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته ای یاد کرده، اما بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشورمان تاکید کردند.