  1. بین الملل
  2. سایر
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

روسیه:

تهران سلاح هسته ای ندارد/ تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران

تهران سلاح هسته ای ندارد/ تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران

معاون ستاد کل نیروهای مسلح روسیه با اشاره به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران گفت: ایران فاقد موشک های بالستیک قاره پیما است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "لئونید کاندراشوف" روز گذشته در مسکو گفت:  روسیه همچنین معتقد است که کره شمالی ظرفیت لازم را برای ساخت موشک های بالستیک قاره پیما ندارد و موشک های این کشور تهدیدی برای کشورهای همسایه نیست و بیشتر ژست سیاسی پیونگ یانگ است.

کاندراشوف در ادامه از تصمیم لیبی، آرژانتین و مصر برای جلوگیری از توسعه فناوری موشکی کشورشان خبر داد.

اظهارات کاندراشوف در حالی مطرح می شود که غرب بارها ایران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته ای یاد کرده، اما بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشورمان تاکید کردند.  

کد مطلب 1316661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها