برگزیدگان بخش محله چهارمین جشنواره فیلم شهر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین پایانی بخش محله و دانش آموزی چهارمین جشنواره فیلم شهر با حضور عزت الله انتظامی، هادی منبتی مشاور رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمد حسین نیرومند عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و دکتر ابراهیم داورغه زاده دبیر این رویداد هنری و معرفی بهترینهای این بخش عصر روز جمعه 30 اردیبهشتماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
در ابتدای مراسم پایانی بخش دانش آموزی - محله چهارمین جشنواره فیلم شهر مازیار رضاخانی مسئول این بخش با بیان این که کوچکترین و بزرگترین فیلمساز بخش محله به ترتیب 7 و 62 ساله بودند گفت: بیش از 1200 اثر با توجه به اهداف جشنواره به دبیرخانه این رویداد هنری رسیده است که از میان 120 اثر راه یافته به بخش محله، به 70 فیلم برتر هدایایی اهدا می شود.
عزتالله انتظامی رئیس افتخاری چهارمین جشنواره فیلم شهر در مراسم اختتامیه بخش محله این رویداد سینمای گفت: دوران کودکی از هفت سالگی تا دبیرستان هم برای فرزندان و هم برای والدینشان دوران شیرین و پرخاطره ای است.
وی ادامه داد: پدرو مادر در تربیت فرزندانشان نقش مهم و اساسی دارند و با تربیت صحیح و دلسوزانه شان می توانند فرزند را به مراتب بالای خوشبختی و سعادت برسانند. در دوران کودکی ما امکانات کمی برای کودکان وجود داشت و ما با کمترین وسایل و امکانات تحصیل و تفریح می کردیم.
انتظامی یادآور شد: من در دوران کودکی فکرهای زیادی برای شغل آینده ام درسر داشتم و همیشه دوست داشتم شغلی داشته باشم که بتوانم به مردم خدمت کنم و در خدمت جامعه ام باشم .
وی با بیان اینکه اولین جرقه فکری ام برای شغل آینده از یک مراسم عروسی در همسایگی مان شکل گرفت ، تصریح کرد: وقتی اجراکنندگان مراسم روحوضی در یک جشن عروسی در همان دوران کودکی که در همسایگی منزل ما برگزار می شد را دیدم و از نزدیک با فعالیت این گروه در نشاندن لبخند بر روی لبان مردم آشنا شدم تصمیم گرفتم بازیگر شوم و لحظات خوبی برای برای مردم رقم بزنم.
دکتر ابراهیم داروغهزاده بیان کرد: آینده شهرهای ما و شهرهای آینده ما از آن کودکان و نوجوانان ماست. شایسته است مدیران شهری در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های درازمدت خود برای پیشرفت و توسعه شهرها به رویاها و آرزوها و خواستهای این قشر آینده ساز جامعه توجه بیشتری داشته باشند. امیدوارم فردای شهر ما و شهر فردای ما آکنده از سلامتی ، اخلاق و دانایی باشد.
در ادامه این مراسم برگزیدگان بخش محله چهارمین جشنواره فیلم شهر معرفی شدند. بر این اساس، امید معلم برای فیلم "نفس" رتبه نخست این بخش را به خود اختصاص داد.
همچنین فاطمه خالقی کارگردان فیلم "باغ بام" به عنوان رتبه دوم، آرتین سلامی برای فیلم "جلوی کوچه مروی پارک ممنوع" عنوان رتبه سوم و شبنم اسدالهی برای فیلم "ساده بیا....ساده مثل بچگی" عنوان چهارم این بخش را به خود اختصاص داد.
در ادامه این مراسم لوح تقدیر جشنواره به همراه یک میلیون ریال جایزه نقدی به 36 نفر از برگزیدگان بخش دانش آموزی و محله جشنواره فیلم شهر تعلق گرفت که اسامی آنان بدین شرح است: ایلیا کمالی برای فیلم "سنگفرشهای خاطره ساز"، ملیکا استاد رحیم برای کارگردانی فیلمهای "کن بهشت نزدیک ما" و "پیاده روهای خسته شهر"، پرستو فراشی برای کارگردانی فیلمهای "پارک ممنوع"،"برج طغرل"،"چشمه علی و باروی ری"،"منبت" و "دژرشکان"، افشین اسدالهی برای کارگردانی فیلمهای "خیابانهای آرام" و "میدان حسنآباد"، داود محرمی برای کارگردانی "یک وجب جای پارک" ، هستند.
مجید تاجیک برای کارگردانی فیلم "ورزش در پارک"، مائده هاشمی برای کارگردانی "شهر استاندارد"، سید محمد فتوکیان برای فیلم "استفاده صحیح از وسایل ورزشی"، اعظم اسدالهی برای فیلمهای "امامزاده صالح"، و "بافتهای فرسوده"، سهیل خیر آبادی برای فیلمهای "جاده سبز" و "جدایی نادر از خانواده" ، امیریاسین خرمشاهی برای فیلمهای "پارک ممنوع" و "شکوه" ، محمدرضا رجبی برای فیلم "موزه سینما"، ثنا آسترکی برای فیلمهای "یار امام" و "اسوه"، علی خیر آبادی برای کارگردانی فیلمهای "جای پارک"، "بازارچه مروی" و "مشاغل" از سوی هیئت داوران این بخش دانشجویی لوح تقدیر به همراه یک میلیون ریال جایزه نقدی دریافت کردند.
آرش کاظمی طاری و پژمان دلیاری برای کارگردانی فیلم "کالای فریب" ، آرتین مرادی برای کارگردانی فیلم "شاهزاده و گدا"، نسترن پارسائیان برای کارگردانی "دختران آفرینش" ، سینا یار محمدی برای کارگردانی "شهر ما"، مهدی خوشاندام شکوه"برای فیلم "باغ زیبای من"، علی فراشی برای فیلمهای "نمره" و"میراث" ، محمد امین الفتی برای فیلمهای "پل" و "یک اتفاق ساده" ، آرزو منوچهریان. برای کارگردانی فیلمهای "فیلمی که میخوام بسازم" و"خسارت" ، سارا نصیری برای فیلم "پارک خانه ما"، ریحانه نصیری برای فیلم "کاش درختان هم" ، سپهر خداوردیان برای فیلم "راهی به سوی تندرستی" لوح تقدیر به همراه یک میلیون ریال جایزه نقدی را از آن خود کردند.
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