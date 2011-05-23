اعطای بورسهای مشکوک به ایرانیها/ بورسهای آمریکایی در باغ سبزی بیش نیست

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چگونه میتوان اقدام آکادمی علوم آمریکا در صدور فراخوان جهت اعطای بورس به ایرانیان طرفدار حقوق بشر (حقوق بشر غربی) را تحلیل کرد، گفت: بحث تحصیل در دانشگاههای دیگر کشورها یک واقعیتی است که برای دانشگاهیان یا اهل علم کشور ما جذابیت دارد و این جذابیت هم دلایل مختلفی دارد که مهمتریناش ناظر بر ویژگی جوانان و اساتید کشورمان مبنی بر شوق به دانستن و آموختن است.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: این شوق به هیچ وجه به معنای گرایش به غربیها نیست. علاوه بر بورسیهای که آکادمی علوم آمریکا درباره آن تبلیغات میکند، بورسهای دیگری نیز در دنیا داریم که در حقیقت یک در باغ سبزی برای جذب نیروهای کشورمان است تا این نیروها در خدمت اهداف نظام سلطه قرار گیرند. چنین تصوری درباره اکثریت قریب به اتفاق دانشگاهیان ما خیلی راه به جایی نمیبرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: همه دانشگاهیان کشورمان مستحضر هستند حقوق بشری که دنیای غرب میگوید گل سر سبدش غزه است، فلسطین و حمله به کاروان آزادی است و ...، این بورسها به منزله در باغ سبزی است که بیشتر شاید بخواهند از آن استفاده رسانهای و تبلیغاتی کنند.
خواجه سروی در حالی که همه مردم ایران را طرفدار حقوق بشر دانست به مهر گفت: اما مردم ایران طرفدار حقوق بشر غربی نیستند. کسانی که آنها را به عنوان طرفداران حقوق بشر غربی می شناسیم، در کشورمان جنایات بیشماری مرتکب شده و کارهایی کردهاند که به راحتی میتوانیم بگوییم کشور ما قربانی همان تروریسمی است که همان مدعیان و طرفداران حقوق بشر آمریکایی طرفدار آن هستند.
وی با بیان اینکه فراخوانهایی نظیر فراخوان آکادمی علوم آمریکا راه به جایی نخواهند برد، خاطرنشان کرد: تعداد معدودی هم که در حال حاضر در دامن آنها قرار دارند عمدتاً درسخوان نیستند. آنهایی که در کشور ما به دنبال علم آموزی و ارتقای علمی هستند به هیچ وجه طرفدار حقوق بشر غربی نیستند. آنها که طرفدار حقوق بشر غربی هستند افرادی سیاسیاند و اهداف غرب را دنبال میکنند. بالاخره میدانیم که در میان طیف ضد انقلاب کسی به دنبال علم آموزی و خدمت نبوده بلکه به دنبال ضربه زدن به منافع ملی بودهاند.
خواجه سروی درباره اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای ارائه تسهیلات به ایرانیان متقاضی تحصیلات دانشگاهی نیز به مهر گفت: موردی که آمریکاییها قبلاً نیز به اشکال مختلف دنبال اعمال آن بودند اما اکنون صراحتاً اعلام میکنند ناظر بر بورسهایی است که پیش از این نیز به هم میهمانمان میدادند اما از نظر هموطنان ایرانی خیلی از این بورسها، بورسهای مشکوکی بود و تلقی این بود که غرب با این بورسها میخواهد یک سری آدم خریداری کند و در خدمت اهداف خود قرار دهد.
این استاد دانشگاه در عین اینکه "بورس کردن" را یک کار علمی دانست و یادآور شد که این کار باید توسط دانشگاهها انجام شود، متذکر شد: همچنین بورس دول نیز داریم که معمولاً بین دانشگاهها و کشورهای دیگر است و مجامع علمی دو کشور به عنوان مثال وزارت علوم یک کشور با وزارت علوم کشور دیگر تبادل میکنند. اما اینکه مقامات سیاسی یک کشور وارد این فضا شوند که بخواهند به متقاضیان آموزش عالی سایر کشورها تسهیلات ادامه تحصیل یا بورسیه دهند، این همان در باغ سبزی میشود که میخواهند از این طریق از دانشمندان کشورهای دیگر استفاده سیاسی کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تأکید کرد: البته دانشمندان ایرانی همیشه تلاش کردهاند طوری عمل کنند که دیگر موفق نشوند به آنها به عنوان ابزار نگاه کنند.
نظر شما