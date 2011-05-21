فیلم "سرباز یک خانواده" آماده پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تله فیلم با موضوع ایثار و شهادت ساخته شده و داستان آن روایت زندگی جان بابا، پیر مرد شمالی است که باور ندارد پسرش در جبهه شهید شده است. روزی سربازی جنوبی به روستا میآید و خبر شهادت حبیب پسر جان بابا را به او میدهد، ولی جان بابا او را از خود میراند و ...
در فیلم "سرباز یک خانواده" بنیامین مظفری، راحله کرمی، فاطمه شکری، سعید داخ، مجید مظفری، رامین کلبخانی، بیژن لطفی، ماهرخ رفیعزاده، ساسان حسنزاده و محمدعلی شاهین بازی کردند.
عوامل این پروژه عبارتند از تصویر بردار: بیژن رحمتی، نویسنده: علی دلگشایی و مدیر تولید: جلیل اسماعیلزاده.
نظر شما