اشعار مختومقلی حاکی از وحدت و یکپارچگی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح شنبه در نشست این معاونت با اشاره به برگزاری آیین بزرگداشت مختومقلی در استان گفت: آثار مختومقلی فراغی شاعر و عارف ایرانی ترکمن ؛برگرفته از آموزه های دینی و سیره نبوی است.
وی افزود: شعر وسیله است و آنچه که مهم و ارزشمند می باشد اندیشه و افکار است با نگاهی گذار به اشعار این شاعر می تواند اندیشه های اسلامی و دینی را کاملا مشاهده کرد.
جمشیدی گفت: همه کسانیکه امروز در مزار مختومقلی فراغی جمع شدید تنها به خاطر تجلیل از اندیشه های ولایتمدارانه مختومقلی فراغی است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان افزود: با بر پایی آیین نکوداشت تولد مختومقلی فراغی از فرهنگ دینی، مفاهیم قرانی، ولایتمداری و استکبار ستیزی وی تجلیل می کنید.
مختومقلی فراغی شاعر وعارف بزرگ ترکمن درسال 1146 هجری قمری درروستای حاجی قوشان گنبدکاووس در خانواده مذهبی به دنیا آمد، پدرش دولت محمد آزادی و مادرش آرازگل نام داشت.
مختومقلی تا پایان عمر در بین ترکمن ها زیست و در غم ها وشادی های آنها شریک بود، وی علاوه بر شعر، به آموزش و راهنمایی مردم پرداخت وسرانجام درسن 57 سالگی در سال 1204 هجری قمری درکنار چشمه عباساری دردامنه کوه سونگی بدرود حیات گفت.
پیکر او در روستای آق توقای شهرستان مرزی مراوه تپه در جوار آرامگاه پدرش به خاک سپرده شده است.
