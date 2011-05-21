اشعار مختومقلی حاکی از وحدت و یکپارچگی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح شنبه در نشست این معاونت با اشاره به برگزاری آیین بزرگداشت مختومقلی در استان گفت: آثار مختومقلی فراغی شاعر و عارف ایرانی ترکمن ؛برگرفته از آموزه های دینی و سیره نبوی است.

وی افزود: شعر وسیله است و آنچه که مهم و ارزشمند می باشد اندیشه و افکار است با نگاهی گذار به اشعار این شاعر می تواند اندیشه های اسلامی و دینی را کاملا مشاهده کرد.

جمشیدی گفت: همه کسانیکه امروز در مزار مختومقلی فراغی جمع شدید تنها به خاطر تجلیل از اندیشه های ولایتمدارانه مختومقلی فراغی است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان افزود: با بر پایی آیین نکوداشت تولد مختومقلی فراغی از فرهنگ دینی، مفاهیم قرانی، ولایتمداری و استکبار ستیزی وی تجلیل می کنید.

مختومقلی فراغی شاعر وعارف بزرگ ترکمن درسال ‏1146 ‏هجری قمری درروستای حاجی قوشان گنبدکاووس در خانواده مذهبی به دنیا آمد،‌ پدرش دولت محمد آزادی و مادرش آرازگل نام داشت.‏

مختومقلی تا پایان عمر در بین ترکمن ها زیست و در غم ها وشادی های آنها شریک بود، وی علاوه بر شعر، به آموزش و راهنمایی مردم پرداخت وسرانجام درسن ‏57 ‏سالگی در سال ‏1204 ‏هجری قمری درکنار چشمه عباساری دردامنه کوه سونگی بدرود حیات گفت. ‏



پیکر او در روستای آق توقای شهرستان مرزی مراوه تپه در جوار آرامگاه پدرش به خاک سپرده شده است.