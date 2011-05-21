  1. استانها
  2. خوزستان
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

وزیر بازرگانی وارد خوزستان شد

وزیر بازرگانی وارد خوزستان شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مهدی غضنفری وزیر بازرگانی صبح امروز به منظور شرکت در همایش توسعه صادرات خرما در شهرستان شادگان وارد استان خوزستان شد.

رئیس سازمان بازرگانی خوزستان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در اهواز گفت: به منظور ساماندهی بازار خرمای کشور همایش توسعه صادرات خرما، فرصتها و چالشها، امروز در شهرستان شادگان برگزار می شود.

محمدحسین چراغی اظهار داشت: این همایش یک روزه با حضور مقامات کشوری و استانی به منظور ساماندهی بازار خرما در کشور و بهبود وضعیت موجودی این محصول در واحدهای تولیدی استانها، ارتقای استانداردهای تولید و بسته بندی، فرآوری و عرضه خرما در بازارهای داخلی و خارجی، تدوین برنامه کاری توسعه صادرات و ارزش افزوده خرما در بازارهای هدف در شهرستان شادگان برگزار خواهد شد.
 
وی ارتقای بهبود کیفیت خرمای صادراتی و شناسایی روشها و راهکارهایی برای بهبود سهم صادرات خرمای استان خوزستان را از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

چراغی افزود: خرما یکی از مهمترین محصولات باغی استان بوده و خوزستان یکی از بزرگترین استانهای تولیدکننده و صادرکننده در ایران است و تولید این محصول در تامین امنیت غذایی و مواد اولیه صنایع داخلی، اشتغال و صادرات غیرنفتی اهمیت به سزایی دارد.

همایش توسعه صادرات خرما، فرصتها و چالشها با مشارکت وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران، استانداری خوزستان، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنایع و معادن، اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، انجمن ملی خرمای ایران، دبیرخانه فرصتهای سرمایه گذاری و شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان برگزار خواهد شد.

استان خوزستان با بیش از 4.5 میلیون اصله نخل بارور و غیربارور، سالانه حدود 160هزار تن انواع خرما تولید می کند که بخشی از آن به خارج به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.
کد مطلب 1316676

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها