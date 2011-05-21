مهدی فضائلی در گفتگو با خبرنگارمهر، عدالت را مهمترین شاخصه در نظام اسلامی توصیف کرد و افزود: البته اجرای عدالت با دشواری هایی روبه رو است، زیرا خیلی از افراد منافع خود را در عدم اجرای عدالت می بینند وهمواره با عدالت و عدالت خواهی مخالفت می کنند.



وی گفت: باید همه دستگاه ها در نظام اسلامی در جهت برقراری عدالت کوشا باشند و البته مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین می تواند در راستای برقراری عدالت نقش تاثیر گذاری را ایفا کند.



مدیر عامل انتشارات سروش در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین نظارت قوه مقننه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا نمایندگان مجلس از طریق نظارت بر دستگاه ها و وزارتخانه‌ها می‌توانند در استقرار عدالت در جامعه موثر واقع شوند، بنابراین مقام معظم رهبری توجه مجلس و شورای نگهبان به عدالت را ضروری دانستند.



دبیر کل سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان در ادامه جایگاه رسانه ها را در برقراری عدالت بسیار مهم و سازنده توصیف کرد و افزود: رسانه ها می توانند با رویکردی صحیح و منطقی موضوع عدالت را بررسی و پیگیری کنند و نباید در این راستا شتاب زده عمل کنند.



فضائلی اضافه کرد: رسانه ها باید فراجناجی موضوع عدالت را پیگیری کنند به همین دلیل رسانه‌هایی که تحت تاثیر جناح ها قرارمی گیرند نمی توانند در جهت عدالت گام مفیدی را بردارند.

به گزارش مهر، رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی، توجه مجلس و شورای ‏نگهبان به عدالت را ضروری دانستند و تاکید کردند که عدالت باید به گفتمانی زنده و همیشه حاضر در صحنه‌های مختلف کشور ‏تبدیل شود.

