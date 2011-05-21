حضور نیروهای آمریکا در عراق عامل مشکلات داخلی و منطقه ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، علی الدباغ اظهار داشت: در جریان حضور نیروهای آمریکایی در عراق حملات تروریستی در کشور متوقف نشده، بنابراین ضرر حضور این نیروها درعراق بیش از منافعشان است چرا که طی سال های گذشته خشونت های طائفه ای متوقف نشده است.

وی افزود: حضور نیروهای آمریکایی در عراق مشکلات داخلی و خارجی بسیاری را برای عراقی ها و کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد و بنابراین این نیروها پس از پایان سال جاری میلادی جایی درعراق نخواهند داشت.

دباغ در ادامه گفت: تصمیم گیری درباره باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق تنها در اختیار نخست وزیر، رئیس جمهور با رهبر یک حزب خاص نیست بلکه این موضوع یک قضیه ملی است و تصمیم گیری درباره آن نیازمند توافق و اجماع ملی است.

خاطرنشان می شود طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن تمامی نظامیان آمریکایی باید تا اواخر سال 2011 از عراق خارج شوند.