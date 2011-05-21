به گزارش خبرنگار مهر، این روزها محمدحسین صوفی، معاون صدا تصمیم گرفته تغییراتی در میان مدیران شبکههای مختلف رادیویی بدهد.
معاون صدای سازمان صدا و سیما که همیشه به دنبال سرآمدی رادیو بوده است، بارها در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرده که تغییر زمانی انجام میشود که ضرورت آن احساس شود و لازم باشد؛ از قرار او تصمیم گرفته تغییراتی را در این معاونت اعمال کند.
بنابر این گزارش، شنیده میشود با دکتر به فر برای مدیریت رادیو سلامت صحبتهایی انجام شده است. البته گزینههای دیگر هم بررسی میشود.
همچنین شنیده میشود مدیریت رادیو نمایش هم بر عهده محمود زندهنام نخواهد بود و فرد دیگری جایگزین میشود، چرا که او به زودی بازنشست خواهد شد.
این در حالی است که زندهنام بارها در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرده نمایشهای متنوعی از ادبیات ایران و جهان برای این شبکه آماده کرده است، حتی متنها برای ساخت نمایش نیز نگارش شده و تهیهکنندگان آثار نمایشی هم مشخص شده است.
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