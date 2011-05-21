دومین جلسه ستاد تسهیل در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح شنبه و با حضور معاون وزیر صنایع و معادن، استاندار کردستان، جمعی از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های کشوری، نمایندگان بانکهای عامل و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان دومین جلسه ستاد تسهیل برای بررسی و رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان آغاز شد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اطلاع رسانی صورت گرفته به مسئولان واحدهای تولیدی و صنعتی استان کردستان از ماه گذشته تاکنون بالغ بر 300 درخواست ثبت شده است که امروز و با حضور مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی این مسائل مطرح و در مورد رفع آنها تصمیم گیری می شود.

سیروس شاه غیبی بیان داشت: در جلسه امروز ستاد تسهیل علاوه بر مسئولان و مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان جمعی از نمایندگان سازمان های کشوری و مدیران بانکهای عامل نیز حضور دارند تا ضمن مطرح کردن مشکلات تصمیم های مناسب برای رفع آنها نیز اتخاذ شود.

وی با اشاره به اینکه در جلسه امروز ستاد تسهیل هشت کارگروه تخصصی در حوزه های مختلف تشکیل شده است، یادآور شد: مشکلات و نارسایی های موجود در راه فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان کردستان دسته بندی و هرکدام در کارگروه مربوط مطرح و برای رفع آن تصمیم گیری خواهد شد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: تمام تصمیم های ستاد تسهیل به منزله مصوبه هیئت دولت است و تمام ادارات و سازمان های دولتی موظفند که نسبت به اجرایی کردن آن اقدام کنند و به همین دلیل باید مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی کردستان از این فرصت استفاده کنند.