۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

بیگی خبر داد:

جاده جانانلو - کلیبر در هفته دولت به بهره بردرای می رسد

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی از افتتاح جاده جانانلو - کلیبر و گازرسانی به شهرهای آبش‌احمد و خمارلو در شهریور ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی شامگاه جمعه در حاشیه جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر استان گفت: با گازرسانی به آبش‌احمد و خمارلو و روستاهای واقع در مسیر انتقال گاز سطح بهره‌مندی جمعیت روستایی شهرستان‌های کلیبر و خداآفرین به 85 درصد خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: دولت با اجرای این پروژه‌ها در عین حال که اهتمام خود را به تکمیل زیرساخت‌ها نشان می‌دهد رفاه و آسایش مردم و بهره‌مندی آنها از امکانات زندگی مدرن را نیز مد نظر دارد.

استاندار با اشاره به احداث سد خداآفرین نیز گفت: نتایج حاصل از احداث این سد، آبادانی بیشتر منطقه و بهره‌مندی مردم از زندگی مرفه را به ارمغان می‌آورد.

وی در ادامه با تاکید بر استفاده بهینه از منابع موجود در این منطقه اظهار داشت: یکی از طرح‌های بسیار مهم در این راستا ایجاد منطقه آزاد مشترک تجاری بین ایران و جمهوری آذربایجان است که قطعا محقق خواهد شد.

بیگی افزود: معتقدیم که استفاده از مزیت‌های این دو کشور باعث رفاه بیشتر در این منطقه می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی در جریان سفر به شهرستان کلیبر از مراحل اجرایی جاده جانانلو - کلیبر بازدید کرد.

این طرح در دو قطعه و به طول حدود 40 کیلومتر احداث می شود.

علیرضابیگی همچنین از پروژه در دست احداث مجتمع آب‌درمانی شهر آبش‌احمد بازدید کرد.

این پروژه که در زمینی به مساحت 2.5 هکتار احداث می‌شود پنج هزار و 200 متر مربع زیربنا دارد و برای احداث آن 50 میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی هزینه شده است.

