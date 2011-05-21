جاده جانانلو - کلیبر در هفته دولت به بهره بردرای می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی شامگاه جمعه در حاشیه جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر استان گفت: با گازرسانی به آبش‌احمد و خمارلو و روستاهای واقع در مسیر انتقال گاز سطح بهره‌مندی جمعیت روستایی شهرستان‌های کلیبر و خداآفرین به 85 درصد خواهد رسید .

وی خاطرنشان کرد: دولت با اجرای این پروژه‌ها در عین حال که اهتمام خود را به تکمیل زیرساخت‌ها نشان می‌دهد رفاه و آسایش مردم و بهره‌مندی آنها از امکانات زندگی مدرن را نیز مد نظر دارد .

استاندار با اشاره به احداث سد خداآفرین نیز گفت: نتایج حاصل از احداث این سد، آبادانی بیشتر منطقه و بهره‌مندی مردم از زندگی مرفه را به ارمغان می‌آورد .

وی در ادامه با تاکید بر استفاده بهینه از منابع موجود در این منطقه اظهار داشت: یکی از طرح‌های بسیار مهم در این راستا ایجاد منطقه آزاد مشترک تجاری بین ایران و جمهوری آذربایجان است که قطعا محقق خواهد شد .

بیگی افزود: معتقدیم که استفاده از مزیت‌های این دو کشور باعث رفاه بیشتر در این منطقه می‌شود .

استاندار آذربایجان شرقی در جریان سفر به شهرستان کلیبر از مراحل اجرایی جاده جانانلو - کلیبر بازدید کرد .

این طرح در دو قطعه و به طول حدود 40 کیلومتر احداث می شود .

علیرضابیگی همچنین از پروژه در دست احداث مجتمع آب‌درمانی شهر آبش‌احمد بازدید کرد .