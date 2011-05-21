"پناه بگیر" بهترین فیلم بخش هفته منتقدان شد

به گزارش مهر از ورایتی "پناه بگیر" که درامی روانشناسانه و از محصولات سینمای مستقل آمریکاست همچنین جایزه انجمن نویسندگان دراماتیک و اتحادیه آهنگسازان را دریافت کرد.



فیلم داستان مرد خانواده ای را روایت می کند که در حادثه ای آخرالزمانی می کوشد خانواده خود ر از گزند بلایا حفظ کند.مایکل شنون و جسیکا چستین در این فیلم به نقش آفرینی پرداخته اند.



فیلم " شهر برفی" نخستین ساخته جاستین کرزل فیلمساز استرالیایی هم جایزه ویژه رئیس هیئت داوران این بخش را دریافت کرد.این فیلم داستان جان بانتینگ مشهور ترین قاتل زنجیره ای تاریخ استرالیا را بازگو می کند.ریاست هیئت داوران این بخش امسا ل بر عهده لی چانگ دونگ فیلمساز کره ای بود.



فیلم آرژانتینی "لاس آکاسیاس" ساخته پابلو جورجلی هم برنده دو جایزه اتحادیه جهانی فیلم های مستقل و صندوق دولتی فعالیت های فرهنگی فرانسه شد.



این دوره آخرین سالی بود که ژان کریستف برژون مدیریت هنری بخش هفته منتقدان را بر عهده داشت.برژون از سال 2004 این سمت را بر عهده داشت.از سال آینده شارل تسون ریاست این بخش را بر عهده می گیرد.