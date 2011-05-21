اصلاح ساختارها با اجرای طرح تحول اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر سید شمس الدین حسینی در ششمین کنکره شوراهای استانی بسیج مهندسین سراسر کشور گفت: در حالیکه طی چند سال گذشته 30 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور به طور آشکار و پنهان در قالب یارانه انرژی و کالاهای اساسی مصرف می شد طرح تحول اقتصادی برای استفاد بهینه از فرصت و ظرفیتهای کشور با نگاه اصلاح ساختارهای کلیدی طراحی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در 10 سال گذشته روز به روز مصرف انرژی در کشور بالا می رفت به نحوی که یکی از مهمترین اقلام وارداتی ما انرژی بود، به رقم 64 میلیون لیتری مصرف بنزین در زمان قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و اظهار داشت: در مدت زمان کوتاهی پس از اجرای این قانون در اسفندماه سال گذشته این میزان به 51 میلیون لیتر رسید.

وی با انتقاد از نوع برداشت نمادین نامگذاری سال جهاد اقتصادی تاکید کرد: من با این نگاه سازگار نیستم و برداشت من از بیانات مقام معظم رهبری این است که ایشان طی دهه گذشته یک منظومه را پیگیری می کنند. وقتی از نظام اقتصادی بحث می کنیم باید ترسیم و تصویر مطلوب از آینده داشته باشیم و در دهه 1380 یکی از کارهای بزرگی که در این راستا با تاکید و تائید مقام معظم رهبری انجام شد ترسیم ایران 1404 بود.

حسینی با تاکید بر اینکه بر اساس این نظریه ایران ویژگی هایی چون قدرت اول به لحاظ علم و فناوری را در آینده دارا خواهد بود، افزود: در یک منظومه اقتصادی فقط نگاه به مطلوبها کافی نیست و گام بعدی در این راه مشخص کردن چارچوب تحقق است که با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این امر محقق شد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست اصل 44 قانون اساسی، آمده تا به یکسری از پرسشهای اساسی اقتصاد ایران پاسخ دهد و نقش دولت و مردم را در اقتصاد ایران تبیین نماید.

وی با اشاره به ابلاغ چارچوب کلی اصل 44 قانون اساسی اظهارداشت: ارائه یک هدف، تصویر مطلوب و سنگ بنا کافی نیست بلکه باید استراتژی و نقشه راهی که نشان دهد چگونه از این ابزارها باید استفاده کرد ضروری است. طرح تحول اقتصادی را با همین نگاه در قالب 7 نظام اقتصادی طراحی کردیم که تصویر افق و سنگ بنا است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: سال 88 سال اصلاح الگوی مصرف، سال 89 سال همت مضاعف و کار مضاعف و سال 90 سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد که همه اینها در اقتدار هم و در یک منظومه برای ایجاد انگیزه بیشتر هستند. جهاد و جهاد اقتصادی معطوف به یکسال نیست اما سال 90 می تواند نقطه عطف جهاد اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه در برنامه ریزی ها بجای اینکه افق نگاه ما به گذشته باشد باید به ظرفیتها معطوف شود، تاکید کرد: تحریم اقتصادی طرح محاربه و جنگ با اقتصاد ایران است که باید مقابل این هجمه اقتصادی ایستاد لذا واژه و برنامه جهاد اقتصادی باید برنامه مقابله با محاربه اقتصادی باشد.

حسینی با اشاره به نقش مالیات بر درآمد کشور تصریح کرد: در حال حاضر سهم درآمد کشور از محل مالیات 7 درصد است، در حالیکه این رقم در کشورهای همسایه ایران 20 درصد است و باید تلاش کنیم با اجرای صحیح طرح، اصلاح نظام یارانه ها و مالیات 40 درصد از درآمد کشور از این محل تامین شود.

وزیر اقتصاد با اشاره بر دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران اظهارداشت: چگونه کشوری با دارا بودن رتبه دوم در گاز و بزرگترین تولید کننده نفت به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان گاز و فرآورده های نفتی تبدیل می شود که این نتیجه سیاستها و ساختارهای کلیدی نادرست بوده است. اصلاح ساختارها؛ تلاش، همت و جهاد می خواهد.

وی با اشاره به کاهش سرانه مصرف گندم از 139 کیلو به 105 کیلوگرم از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: با این روند در سال جاری 2 میلیون تن گندم صادر می کنیم. با اجرای این قانون در بخش انرژی هم اکنون یک میلیارد لیتر بنزین صادراتی داریم.

حسینی با اشاره به عدم کاهش میزان مصرف گاز بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد: مصرف گاز در بخش خانگی کاهش یافت اما در بخش صنعتی افزایش پیدا کرد که خود این نشان دهنده افزایش تولید است.

وی گفت: با وجود اینکه مصرف برق در بخش صنعتی 7 درصد افزایش یافت اما طی این مدت 16 درصد صادرات برق نیز افزایش پیدا کرد. طرح تحول اقتصادی در کوتاه مدت رفتارها را اصلاح کرد و در دراز مدت ساختارها را تغییر خواهد داد همانگونه که در این مدت قاچاق، اتلاف انرژی و منابع کاهش یافت.

سخنگوی اقتصادی دولت با این تعریف که بهره وری یعنی بالا بردن ضریب اثربخشی از منابع تاکید کرد: بهره وری فراتر از صرفه جویی است.

حسینی با اشاره به تصویب قطعنامه 1929 در خرداد ماه سال گذشته علیه ایران اظهارداشت: تحریم ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنها جنگ روانی اجرا شده از سوی دشمنان است که باید با آن مقابله کرد که با تلاش دولت، بازرگانان و صنعتگران این بخش از تحریم خنثی شد.

وی در دومین گام دشمنان در اجرای تحریم را بزرگ و موثر جلوه دادن اثرات آن ذکر کرد و افزود: در گزارش صندوق بین المللی پول با وجود اینکه میزان ذخایر ارزی ایران بارها از سوی رئیس جمهوری یکصد میلیارد دلار اعلام شده بود اما عدد آن ذکر نشد و برای رشد اقتصادی ایران نیز رقم صفر را اعلام کردند.