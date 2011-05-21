به گزارش خبرگزاری مهر، اصلاحیه این دستورالعمل در راستای ساماندهی آگهی‌نامه‌ها و با هدف ایجاد توازن میان فعالیت‌های تبلیغاتی مطبوعات و کانون‌های تبلیغاتی تدوین شده است.

بر اساس پیش‌نویس این اصلاحیه، تعریف آگهی‌نامه بازنگری و ابهامات و تعارضات موجود در خصوص مرزبندی میان آگهی نامه‌ها و نشریات برطرف شده است تا مانع شباهت یافتن آگهی‌نامه‌ها به نشریات شود.

بر اساس اصلاحیه این دستورالعمل، چاپ هر گونه آگهی‌نامه در قطع و اندازه نشریات ممنوع خواهد بود و برای آگهی‌نامه اندازه‌های مشخص و جدیدی که متمایز از قطع های متعارف نشریات است تعریف و پیش بینی شده است.

در این پیش‌نویس همچنین درج نام کانون تبلیغاتی در بالاترین قسمت صفحه اول آگهی‌نامه، به طوری که حداقل نیمی از عرض آگهی‌نامه را شامل شود و درج عبارت "آگهی‌نامه" به طور واضح در کنار آن پیش بینی شده است.

در صورت تصویب این دستورالعمل، انتشار گزارش‌آگهی در آگهی‌نامه‌ها تنها با قید عبارت "گزارش آگهی" و در صورتی مجاز خواهد بود که در هر مجلد مجموعاً از 30 درصد حجم آگهی‌نامه بیشتر نباشد.

در پیش نویس این دستورالعمل، علاوه بر ممنوعیت چاپ هرگونه مطلب تحریری اعم از خبر، مصاحبه، گزارش و یادداشت در آگهی نامه‌ها، درج پیام‌های عام المنفعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مشروط بر اینکه حجم هر پیام از 30 کلمه و حجم مجموع پیام‌ها در هر مجلد از 300 کلمه تجاوز نکند، بلامانع دانسته شده است.

بنا بر این گزارش به دنبال تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات در سال 81 و با توجه به تعارضات دستورالعمل در حال اجرا با آیین‌نامه مذکور، اصلاح و تنظیم ضوابط جدید برای پرهیز از تعارض مقررات ضرورت داشته است.

در صورت تصویب اصلاحیه پیشنهادی، ضوابط جدید جایگزین ضوابط قبلی کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور که در سال 1382 به تصویب رسیده بود، خواهد شد.

کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور هم طی روزهای آینده به ریاست معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.