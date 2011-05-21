۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

برای نخستین بار؛

همایش فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور برگزار می شود

نخستین همایش فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور روز پنجشنبه 5 خرداد در دانشگاه شهیدبهشتی تهران با حضور 250 نفر از فارغ التحصیلان ایرانی از 26 کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور برای نخستین بار از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور، روز پنجشنبه 5 خردادماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
 
فراهم کردن بستر هم اندیشی و تبادل اطلاعات فارغ التحصیلان فعال به منظور حفظ هویت ایرانی، شناسایی توانمندی ها و تجربیات علمی و فرهنگی فارغ التحصیلان خارج از کشور برای بهره مندی بخش های مطالعاتی و اجرایی کشور، از اهدف برپایی این همایش است.
 
هم اکنون 80 انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در کشورهای مختلف از جمله استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، تاجیکستان، ‌سوریه، چین و قبرس ایجاد شده و این انجمن ها در کشورهای امارات متحد عربی، پاکستان و لبنان نیز در حال تشکیل است.
 
 
