همایش فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور برای نخستین بار از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور، روز پنجشنبه 5 خردادماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

فراهم کردن بستر هم اندیشی و تبادل اطلاعات فارغ التحصیلان فعال به منظور حفظ هویت ایرانی، شناسایی توانمندی ها و تجربیات علمی و فرهنگی فارغ التحصیلان خارج از کشور برای بهره مندی بخش های مطالعاتی و اجرایی کشور، از اهدف برپایی این همایش است.

هم اکنون 80 انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در کشورهای مختلف از جمله استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، تاجیکستان، ‌سوریه، چین و قبرس ایجاد شده و این انجمن ها در کشورهای امارات متحد عربی، پاکستان و لبنان نیز در حال تشکیل است.



