به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیک رادیو اینترنشنال، وی که در حال حاضر بهعنوان سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد با آژانس پناهدگان همکاری میکند، درصدد است به میلیونها پناهنده این کشور که در سراسر جهان آوارهاند، کمک بیشتری کند.
افغانستان یکی از بزرگترین جمعیت پناهندگان در جهان را داراست و این علاوه بر هزاران نفر از مردمی است که خانههایشان را در آن کشور بر اثر جنگ از دست دادهاند.
خالد حسینی در سال1965 در افغانستان به دنیا آمد. وی به واسطه کار پدرش در وزارت خارجه در سال 1976 به همراه خانواده به پاریس مهاجرت کرد. حسینی در سال 1980 به آمریکا سفر کرد و پس از دریافت پناهندگی سیاسی در همانجا اقامت گزید و به تحصیل پرداخت.
این نویسنده با نوشتن رمان "بادبادک باز" در سال 2003 شهرت و محبوبیت زیادی به دست آورد. وی در سال 2004 حرفه پزشکی را رها کرد و هماکنون وقت خود را بین نوشتن، خانواده و کار در آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد تقسیم میکند.
رمانهای "بادبادک باز" و "هزار خورشید تابان" از این نویسنده با ترجمههای مختلف به فارسی ترجمه شده است.
