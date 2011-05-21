وزیر خارجه بلغارستان ضرورت تساهل را مورد تأکید قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، نیکولای ملادنوف وزیر امور خارجه بلغارستان گفت: بلغارستان یکی از معدود کشورهای اروپایی است که طی 50 سال نمونه تساهل قومی ، دینی و سایر اشکال آن بوده است و هیچکس نباید آن را از بین ببرد.

چندی پیش در مقابل مسجد بنیاباشی در صوفیا پایتخت بلغارستان درگیری میان طرفداران حزب ناسیونالیسیت "آتاکا" و مسلمانان برسر استفاده از بلندگوی مسجد برای پخش اذان به وجود آمد که این امر منجر به زخمی شدن عده ای از مردم شد.

این موضوع موجب شد حزب"آتاکا" در پارلمان مورد انتقاد قرار گیرد. آتاناس آتاناسوف معاون رئیس پارلمان بلغارستان گفت: هیچکس حق ندارد از اعتقادات دینی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود سوء استفاده کند.

وزیر امور خارجه بلغارستان نیز اظهار داشت: هرکس در این کشور زندگی می کند یک شهروند بلغار محسوب می شود. ممکن است افراد تفاوتهایی از نظر دیدگاه های سیاسی با هم داشته باشند اما تساهل در این کشور نباید خدشه دار شود.

وی افزود: در تاریخ بلغارستان بزرگترین لحظان زمان پذیرش تفاوتها، رویکرد مثبت نسبت به همسایگان و تمام ساکنان این کشور بوده است.

