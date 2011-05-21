مدیران اجرایی سهم خراسان شمالی را از بودجه های عمومی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، موسی الرضا ثروتی صبح شنبه در نشست خبری اظهار داشت: ارتقای شاخصهای توسعه در استان، نیازمند پیگیری مدیران اجرایی در جذب اعتبارات عمومی است.

وی بیان کرد: ماده 180 برنامه پنجم توسعه کشور، در راستای تحقق اصل 148 قانون اساسی برای استفاده متوازن استانهای محروم از منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات همچنین توزیع عادلانه، رفع تبعیض در تخصیص آن به این استانها و ارتقای شاخصهای توسعه در این مناطق منظور شده است.

وی افزود: معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیف های مشخص برای اهداف یاد شده، در بودجه سنواتی معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی قرار می گیرد.

وی بیان کرد: بودجه عمومی کشور 170 هزار میلیارد تومان است که دو درصد از آن معادل سه هزار و 400 میلیارد تومان برای مناطق محروم اختصاص یافته است.

این نماینده مجلس ادامه داد: جذب سهم استان خراسان شمالی از این دو درصد بودجه عمومی مناطق محروم، هنر مدیران اجرایی استان را می طلبد.

به گفته ثروتی 30 درصد از بودجه تدوین شده سال 90 استان کاهش یافته است.

وی به سایر بودجه های عمومی کشور از جمله اوراق مشارکت، صندوق توسعه ملی، ذخیره ارزی، مازاد درآمد مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: مدیران تنها به جذب اعتبارات ملی اکتفا نکنند و برای بهره برداری شماری از طرحها، از این ردیف های یاد شده نیز استفاده کنند.

وی همچنین با انتقاد از اجرای شماری از طرحهایی که از زمان بهره برداری آنها دو الی چهار سال می گذرد اذعان کرد: پیگیری مدیران، بهره برداریها را سرعت می دهد.

ثروتی با اعلام اینکه هم اکنون 37 طرح در حوزه انتخابیه ام نیازمند دریافت مصوبه کمیسیون ماده 32 است، اظهار داشت: شماری از مدیران، این مصوبه را جدی نمی گیرند و پیگیر آن نیستند و از اعتبارات استانی برای اجرای طرحها هزینه می کنند.

این در حالی است که اگر طرحی مطالعاتش انجام شده باشد، مجوز مصوبه کمیسیون ماده 32 برای اجرای طرح اخذ می شود و از اعتبارات ملی برای اجرای طرح هزینه خواهد شد.