پرداخت 7 میلیارد ریال زکات در کلاله

سید عبدالرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته اطعام دهی به نیازمندان خیران مبلغ 267 میلیون و 26 هزار ریال به نیازمندان کمک کردند.

وی بیان داشت: مردم این شهرستان جهت آزادی زندانیان مبلغ 835 هزار ریال اهداء کردند.



وی عنوان کرد: مردم نوعدوست مبلغی بالغ بر 56 میلیون و 273 هزار ریال به مردم ستمدیده فلسطین و پاکستان کمک کردند.



رئیس کمیته امداد امام (ره) شهرستان کلاله اعلام کرد: مردم نوعدوست و سخاوتمند کلاله طی سال گذشته مبلغ 9 میلیارد و 445 میلیون و 818 هزار ریال به نیازمندان و تهی دسان کمک کردند.

میری با اشاره به عملکرد مشارکت های مردمی در این شهرستان افزود: از مجموع تعداد 11 هزار و 690صندوق (کوچک، متوسط ، بزرگ ) صدقات در کلاله مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 91 میلیون و 13 هزار ریال جمع آوری شده است.

وی خاطر نشان کرد: مردم مهرورز این شهرستان در جشن عاطفه ها مبلغ 123 میلیون و 416 هزار ریال به نیازمند کمک کردند.

وی گفت: این مردم نیک سرشت در جشن نیکوکاری مبلغ 200 میلیون و 832 هزار ریال، در عید سعید قربان 30 میلیون و 512 هزار ریال و فطریه 24 میلیون و 585 هزار ریال به مستمندان یاری رساندند.