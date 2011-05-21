توجه بانوان قمی به رشته تیراندازی با کمان رو به افزایش است

فاطمه متقی‌کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با تلاش‌های زیادی که توسط هیئت تیر و کمان استان قم در راستای توسعه بیش از پیش رشته ورزشی تیر و کمان در قم انجام شده، تمایل بانوان قمی به این رشته افزایش یافته است.



وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن اینکه تمایل به فعالیت‌ در این رشته ورزشی در بخش بانوان رو به افزایش است و با توجه به تلاش‌هایی که در بخش بانوان از سوی مسئولان هیئت صورت می گیرد،‌ هر روز شاهد افزایش تعداد بانوان علاقمند به شرکت در برنامه‌های این هیئت ورزشی هستیم.



متقی کاشانی با اشاره به اهمیت پرداختن و توجه به این رشته ورزشی در دین مبین اسلام، تأکید کرد: رشته ورزشی تیر و کمان برای بالندگی هر چه بیشتر در سطح استان قم و سپس در سراسر کشور به تربیت و آموزش نیروهای مستعد از رده‌های سنی پایه نیاز دارد.



نایب رئیس هیئت تیر و کمان قم عنوان کرد: اگر از امروز فعالیت‌های هیئت تیر و کمان را در مسیر پیشبرد هدف‌های متعالی ورزش که سلامت جسم و جان و نیز درخشش در میادین بزرگ ورزشی است، به طور صحیح برنامه‌ریزی کنیم، بدون شک در آینده از موقعیت خوبی برخوردار می شویم.



وی افزود: هدف هیئت داشتن رابطه نزدیک با مدارس سطح استان برای اضافه کردن رشته تیر و کمان در بین ورزش‌های فعلی و فعال در مدارس و در بین دانش‌آموزان است که در این راستا جلسات و رایزنی‌های مفیدی نیز انجام شده است که امیدواریم به زودی در مرحله اجراء قرار بگیرند.



متقی‌کاشانی در ادامه به برخی کاستی‌ و کمبودها در ورزش بانوان و به خصوص رشته تیر و کمان در ورزش بانوان قم اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر امکانات برای پیشرفت بیشتر در رشته ورزشی تیر و کمان برای بانوان در استان قم کافی به نظر نمی‌رسد.



وی ابراز داشت: شرایط کنونی رشته ورزشی تیروکمان از نظر تخصیص بودجه با کمبودهایی در بخش بانوان مواجه است که با توجه به اهمیت رشته ورزشی تیروکمان از نظر جایگاه دینی و تاکید بر توجه به این رشته امیدواریم به زودی نیازها برطرف شود.



نایب رئیس هیئت تیروکمان استان قم با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه ورزش تیر و کمان در قم، اضافه کرد: در جلسات مختلف هیئت با مسئولان به نیازهای آموزشی این هیئت از جمله ‌کمان کامپوند اشاره و در صورت جلسه نیز ثبت شد، اما در عمل هنوز بودجه‌ای به این بخش اختصاص نیافته است.



متقی کاشانی که هم‌اکنون مسئولیت نایب‌رئیسی هیئت تیراندازی با کمان استان قم را بر عهده دارد و از مربیان پرتلاش این رشته ورزشی در قم محسوب می‌شود، نخستین بانوی ایرانی رشته تیراندازی با کمان است که در سال 1385 در کشور تاجیکستان تدریس کرده است، ضمن اینکه وی در همان سال دوره ارتقای مربیگری رشته تیراندازی با کمان در کشور مالزی را با موفقیت به پایان رساند.



همچنین متقی‌کاشانی نخستین بانوی رشته تیراندازی با کمان در قم محسوب می‌شود که دارای مدرک درجه یک مربیگری رشته تیراندازی با کمان است، ضمن اینکه وی به همراه شش بانوی رشته تیراندازی با کمان در کشور دارای این مدرک معتبر مربیگری هستند.

