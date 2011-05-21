کوروش‌نیا درباره جدیدترین فعالیت گروه تئاتر "بهمن" در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر تمرینات نمایش "ازازیل" را شروع کرده‌ایم. این اثر با حضور استاد جعفر والی اجرا خواهد شد و در کنار این بازیگر با سابقه تئاتر ایران اعضای گروه "بهمن" همچون نوید محمدزاده، پوریا رحیمی، فاطمه عسگری و محمد اشکان‌فر نیز حضوردارند.



این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر درباره مضمون و شیوه اجرای نمایش "ازازیل" افزود: داستان این نمایش در زمان قرون وسطی در فرانسه می‌گذرد و درباره دختری است که قصد دارد وارد کلیسا شود. این نمایش به لحاظ اجرایی با کارهای قبلی گروه تئاتر "بهمن" متفاوت است.



وی با اشاره به حضور فرهاد مهندس‌پور به عنوان مشاور کارگردان و فارس باقری به عنوان دراماتورژ نمایش "ازازیل" درباره زمان و مکان اجرای این نمایش گفت: پیشنهاد ما برای اجرا سالن‌های چهارسو، سایه یا قشقایی مجموعه تئاتر شهر است که به زودی سالن و زمان دقیق اجرای نمایش مشخص می‌شود.



مهرداد کوروش‌نیا سال گذشته نمایش "آخرین نامه" را در خانه نمایش اداره‌ برنامه‌های تئاتر به صحنه برد که با استقبال قابل توجه مخاطبان و منتقدان تئاتری مواجه شد.