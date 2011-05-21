دامغان شهر منتخب امر به معروف و نهی از منکر کشور

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، سرهنگ مرتضوی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر دامغان صبح شنبه در جلسه اعضای ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر دامغان با اعلام این مطلب گفت: این امر با هدف ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، با رویکرد لسانی و تشکیل جلسه های هم اندیشی محقق شده است.

حجت الاسلام ترابی امام جمعه دامغان نیز در این جلسه گسترش فرهنگ امر به معروف ونهی از منکر را عامل تحکیم پایه های وحدت و حفظ ارزش های دینی و انقلابی دانست و بر مشارکت بیشتر مردم در احیای این فریضه تاکید کرد.

مرتضی علی آبادی فرماندار دامغان نیز در ادامه این جلسه اجرای برنامه های فرهنگی تاثیرگذار برای قشرهای مختلف مردم را، در ترویج امر به معروف و نهی از منکر موثر دانست.

