به گزارش خبرگزاری مهر، رشته‌های والیبال نشسته، شنا، دوومیدانی، بسکتبال با ویلچر، تیروکمان، تیراندازی، فوتبال هفت نفره و تنیس روی میز از این پس به صورت لیگ برگزار خواهند شد که این امر در راستای توسعه ورزش معلولان به انجام خواهد رسید.

محمدرضا گلشنی در خصوص برنامه‌های لیگ در سال 90 تاکید کرد: در حوزه جانبازان و معلولان مسابقات باشگاهی به دو دسته تقسیم می شوند؛ لیگ حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای. تمام تلاش ما از این پس بر ارتقای کیفی این مسابقات متمرکز خواهد شد.

گلشنی تصریح کرد: خوشبختانه در والیبال نشسته و بسکتبال با ویلچر مسابقات به صورت حرفه‌ای برگزار می شود و لیگ جایگاه خاص خود را پیدا کرده است اما در شنا، دوومیدانی، فوتبال هفت نفره و تیروکمان نیاز به برنامه ریزی دقیق‌تر و حمایت مالی بیشتری داریم.