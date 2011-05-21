برگزاری همایش دام و طیور آذربایجان شرقی در ملکان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قاسمی پیش از ظهر شنبه در نشست کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی گفت: همایش بزرگ دام و طیور بصورت استانی در اوایل تیرماه با حضور مسئولان کشوری، استانی و منطقه ای با هدف ارتقا توانمندی بخش دام و طیور در این شهرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به احداث 80 واحد گاوداری سنتی در این شهرستان تا پایان سال گفت: براساس رویکرد جدید دولت گسترش اماکن دامی و استفاده از امکانات موجود روستایی و ایجاد واحد های کوچک دامداری در راس برنامه های این شهرستان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در این رویکرد بجای صرف هزینه های زیاد، هرخانوار روستایی می تواند در کنار خانه خود به شغل دامداری نیز ادامه دهد، افزود: یکی از مشکلات عمده دامداران ملکان مشکل مالی است که باید با اعطای تسهیلات زمینه را برای گسترش فعالیت های دامداران مهیا کرد.

ملکان 5 درصد از تولید گوشت آذربایجان شرقی را تامین می کند

قاسمی با اشاره به اینکه در سال گذشته 28 میلیارد ریال تسهیلات به دامداران ملکان پرداخت شده، افزود: شهرستان ملکان با تولید 54 هزار تن گوشت پنج درصد از تولید استان را به خود اختصاص داده در حالی که از لحاظ مساحت این شهرستان تنها دو درصد مساحت استان را داراست.

وی با اشاره به اینکه بعداز انگور، بخش دام و طیور دومین جایگاه را در شهرستان ملکان داراست با انتقاد از نوسانات قیمت فرآوردهای لبنی وگوشتی خواستار تثبیت قیمت آنها شده و گفت: قیمت یک کیلو شیر با قیمت یک بطری آب بسته بندی شده برابر است این در حالیست که زحمات دامداران قابل قیاس با آن نیست.

فرماندار شهرستان ملکان همچنین با اشاره به اینکه این شهرستان تنها شهرستان استان آذربایجان شرقی است که 11مرکز تلقیح مصنوعی دام دارد ایجاد مرکز قرنطینه دامی را در ملکان خواستار شد و اظهار داشت: قرار گرفتن این شهرستان در مسیر چند استان ایجاب می کند در این زمینه اقدام جدی صورت گیرد .

بادامی جانشین معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت دامپروری در سطح استان گفت: شهرستان ملکان پتانسیل خوبی برای پرورش دام و طیور داشته و وجود دو واحد فراوری لبنی در این شهرستان می تواند شیرخام تولیدی را خریداری و پس از فراوری به کشورهای همجوار صادر کنند.

وی همچنین از فرسوده بودن بافت اکثر مرغداری های استان و اعطای تسهیلات به منظور بازسازی ونوسازی آنها در قالب بسته های حمایتی بخش کشاورزی خبرداد وگفت: بیش از70 درصد مرغداری ها بافت فرسوده و قدیمی دارند که باید نوسازی شوند .