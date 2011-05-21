علی میرزایی مدیر مسئول نشریه "نگاه نو" با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در پنجمین دوره این جایزه بهترین مقاله تالیفی و بهترین مقاله ترجمهای که در سال 89 در نشریه "نگاه نو" منتشر شده است، به انتخاب مخاطبان این نشریه گزینش و به خالقان آنها تندیس و لوح سپاس جایزه اهدا خواهد شد.
مهتاب میرزایی همکار جوان نشریه "نگاه نو" بود که تیرماه سال 1385 درگذشت و پس از آن جایزهای به نام او راهاندازی شد.
به گفته وی روال جایزه مهتاب میرزایی اینگونه است که خوانندگان نشریه "نگاه نو" پس از خواندن هر کدام از آثار منتشرشده، بهترین مطالب را ارزشیابی و آن را در قالب یک کلمه بیان میکنند؛ عالی، خوب، متوسط، ضعیف؛ برگزیده جایزه از این طریق انتخاب میشود. مخاطبانی هم که برنده جایزه مهتاب میرزایی با انتخاب آنها تعیین شود، یکسال اشتراک رایگان "نگاه نو" را دریافت خواهند کرد.
میرزایی افزود: در این دوره هم مانند دورههای قبلی جوانترین همکار "نگاه نو" انتخاب و معرفی خواهد شد.
به گفته مدیرمسئول این نشریه مراسم اهدای پنجمین جایزه مهتاب میرزایی از ساعت 18 تا 20 روز جمعه 17 تیر 90 در مرکز همایشهای بینالمللی رایزن در تهران برگزار میشود.
سال گذشته محمدعلی موحد و روشن وزیری به عنوان برگزیدگان چهارمین جایزه مهتاب میرزایی در دو بخش تالیف و ترجمه و آناهید خزیر هم به عنوان جوانترین همکار مجله "نگاه نو" انتخاب و معرفی شدند.
