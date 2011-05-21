پیکر کوهنورد ملی پوش به زادگاهش بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه پیکر کوهنورد 24ساله کرمانی و عضو تیم ملی کوهنوردی در کرمان تشیع و برای دفن به زادگاهش جیرفت فرستاده شد.

عیسی میرشکاری که برای صعود به قله بالای هشت هزارمتری مونسلو نپال در قالب یک گروه 11نفره اززنجان و اراک به همراهی دو پزشک از ایران به این کشور اعزام شده بود ، بعداز صعود در بازگشت بین دو کمپ یک و دو دچار کمبود اکسیژن و ایست مغزی شد و درگذشت.

حمید مشایخی یکی از دوستان وی که 9 سال است با میرشکاری همنورد است، گفت: قبل از این میرشکاری به دو قله بالای هفت هزار و 500 متری در افغانستان و چین صعود کرده بود.

مشایخی افزود: میرشکاری کوهنوردی بود که 12سال و به صورت مداوم کوهنوردی می کرد وتمامی ارتفاعات داخلی را صعود کرده بود واخیرا ارتفاعات ترکیه و چین و افغانستان را پیموده و چهار سال نیز عضو تیم ملی کوهنوردی ایران بود.

وی درباره علت تاخیر در انتقال جنازه میرشکاری گفت: مسئولین به رغم تلاشی که کردند نتوانستند پول انتقال جسد وی را از نپال بپردازند درنتیجه با همکاری کوهنوردان جیرفتی و هئیت شهرستان جیرفت مبلغ 20میلیون تومان رااز افراد مختلف قرض گرفتیم و به کشور نپال پرداختیم.

مشایخی یادآورشد: هنوز با شرکت هایی که با گروه انتقال پیکر وی همکاری کرده و ترتیب انتقال وی را داده بودند تسویه حساب نشده است.

وی افزود: علی رغم تلاش های انجام شده بدن وی چهار روز در ارتفاعات بوده و بعد از 20 روز به ایران بازگشت و امروز 24 روز از درگذشت وی می گذرد.

سید عابد معینی زاده پسرخاله مرحوم میرشکاری نیز گفت: براساس شنیده ها یک گروه آلمانی ترتیب انتقال پیکر وی را از ارتفاعات به پایین داده است.

وی با اشاره به مقام و مدال های کسب شده توسط عیسی میرشکاری گفت: علت مرگ وی را سقوط بهمن روی چادرهایشان عنوان کرده اند که در اثر همین امر ایست مغزی پیدا کرده است.

عصر امروز پیکر این کوهنورد ملی پوش جیرفتی در قطعه شهدای کوهستان گلزار شهدای جیرفت به خاک سپرده می شود.