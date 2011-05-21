مدرسه تابستانی سلولهای بنیادی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین ایمانی - معاون آموزشی جهاد دانشگاهی در سی و سومین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد دانشگاهی در این باره اظهار داشت: این مدرسه با هماهنگی موسسه رویان و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور 2 تن از مدرسین خارجی برگزار می شود.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی ضمن تشریح نمای حوزه آموزش جهاد دانشگاهی، افزود: جهاد دانشگاهی در سه حوزه آموزش، پژوهش و فرهنگی فعالیت می کند و این در حالی است که یکی از بخشهایی که ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مردم دارد، بخش آموزش است.



به گفته وی بیش از 400 هزار نفر تحت پوشش آموزش در سه حوزه تخصصی، علمی، کاربردی و آموزش عالی در جهاد دانشگاهی هستند.



