۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

مدرسه تابستانی سلولهای بنیادی برگزار می شود

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی از برگزاری مدرسه تابستانی سلولهای بنیادین در تابستان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین ایمانی - معاون آموزشی جهاد دانشگاهی در سی و سومین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد دانشگاهی در این باره  اظهار داشت: این مدرسه با هماهنگی موسسه رویان و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور 2 تن از مدرسین خارجی برگزار می شود.
 
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی ضمن تشریح نمای حوزه آموزش جهاد دانشگاهی، افزود: جهاد دانشگاهی در سه حوزه آموزش، پژوهش و فرهنگی فعالیت می کند و این در حالی است که یکی از بخشهایی که ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مردم دارد، بخش آموزش است.

به گفته وی بیش از 400 هزار نفر تحت پوشش آموزش در سه حوزه تخصصی، علمی، کاربردی و آموزش عالی در جهاد دانشگاهی هستند.

 
