۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

انیمیشن "مثل یک بازی" آماده پخش است

"مثل یک بازی" عنوان انیمیشنی از تولیدات مرکز صباست که به سفارش این مرکز و کارگردانی آریا طاهری آماده پخش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این انیمیشن با تکنیک تلفیقی دو بعدی و سه بعدی کامپیوتری در 52 قسمت 10 دقیقه ای آماده پخش است وماجرای پسری هست که مادر بزرگ نویسنده‌ای دارد و با پیدا کردن یک کیف دچار اتفاقات عجیبی می‌شود. شخصی با نوشتن این اتفاقات عجیب که برای پسرک می‌افتد برای او مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

به گفته کارگردان مجموعه تکنیک استفاده شده برای این مجموعه بسیار مشکل و زمانبر است، زیرا تلفیق فضای دو بعدی نقاشی شده با کارکترهای سه بعدی رایانه‌ای بسیار سخت است و تولید این مجموعه 52 قسمتی نزدیک به سه هزار زمینه و فضای دو بعدی نقاشی شده و تک تک آنها با دست رنگ شده و در کار قرار گرفته‌اند.

