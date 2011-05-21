به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم پورامینی گفت: این مراسم با هدف تکریم و تجلیل از مقام شامخ مادران معظم شهدا، این شیر زنان جامعه اسلامی که از دامن پاکشان مردان بزرگی به معراج رفتند، زنانی که اسوه و الگوی خویش را حضرت زهرا (س) قرار دادند و در راه اسلام و ارزشهای اسلامی و دفاع از ولایت، اسماعیلها به مسلخ عشق روانه کردند، برگزار میشود.
وی ادامه داد: مراسم دامن معراج مزین به حضور مادران والامقام شهدا، همسران معظم شهدا و جانبازان و بانوان سرافراز جانباز در حرم فاطمه معصومه(س) برپا میشود.
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران قم با بیان اینکه حجت الاسلام سعیدی امام جمعه قم و تولیت محترم آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س) سخنران جشن بزرگ دامن معراج خواهد بود، افزود: در این مراسم ضمن تجلیل از مقام شامخ بانوان ایثارگر به ویژه مادران شهدا، تلاش دارد تا اسوههای استقامت و پیروان راستین مکتب زینبی را که بعد از عاشورای هشت سال دفاع مقدس در کربلاهای ایران چون کوهی استوار استقامت ورزیدند و رسالت شهدا و ایثارگران را به دوش گرفتند، به جامعه و نسل امروز معرفی نماید.
وی با اشاره به اینکه در این مراسم همچنین از تعدادی از مادران شهدا تجلیل بعمل خواهد آمد، ادامه داد: اجرای برنامههای فرهنگی از جمله برگزاری مسابقه با توزیع پنج هزار جلد کتاب مربوط به معرفی شخصیت برجسته و خطبه حضرت زهرا (س) به همراه سوالات، مداحی مداحان اهل بیت (ع)، اجرای برنامه گروه تواشیح قمر بنی هاشم(ع) برگزار میشود.
پورامینی ادامه داد: در پایان این مراسم مادران، همسران شهدا و جانبازان و بانوان جانباز با شاخههای گل ضریح مطهر حضرت معصومه(س) را گلباران میکنند.
این مراسم عصر دوشنبه دوم خرداد ساعت ۱۷در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) برگزار میشود.
از دیگر برنامههای این هفته، برگزاری مراسم کوهپیمایی با حضور حدود ۴۰۰ نفر از بانوان ایثارگر، برگزاری مراسم تجلیل از مادران شهدا در بخشهای استان، برگزاری مراسم دیدار از مادران شهدا از سوی مسوولان استان است.
با حضور 8 هزار بانوی ایثارگر/
جشن بزرگ دامن معراج در حرم حضرت معصومه(س) برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران قم گفت: جشن بزرگ دامن معراج با حضور هشت هزار بانوی ایثارگر، این اسوههای صبر و گذشت و استقامت همزمان با میلاد بزرگ بانوی اسلام در جوار حرم مطهر کریمه اهل بیت فاطمه ثانی (س) برگزار میشود.
