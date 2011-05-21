داروهای نیروزا باعث تحلیل استخوانها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهرام علا در حاشیه دومین کنگره داروسازی بالینی افزود: مصرف داروهای نیروزا در آقایان ممکن است باعث کاهش میل جنسی، خطر ریزش مو، بزرگ شدن سینه، سرطانهای کبد - کلون و در خانمها تغیرات صدا، آکنه و ریزش موشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنوان کرد: مواد نیروزا مشتقات هورمونهای جنسی آقایان هستند مانند تستوترون که باعث خصلت مردانگی و باروری آقایان می شود و مصرف بی رویه آنها اثرات معکوس دارد و مصرف مداوم آنها علاوه بر اثرات مضری که بر اندامهای مردانه می گذارد باعث افزایش تحریک پذیری، عصبانیت و وابستگی روانی به این داروها می شود.

علا تصریح کرد: برخی از این مواد مصرفی مانند هورمون رشد در سنین بالاتر باعث رشد عرضی استخوانها شده و چهره فرد را غیر طبیعی می گردد به علاوه منجر به افزایش قند خون و سرطان کبد نیز می شود.

وی خاطر نشان کرد: مواد مصرفی نیروزا حتما باید تحت نظر متخصص و به میزان لازم مصرف شود.