۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

مصلحی در پاسخ به مهر:

مقابله با جریانات انحرافی در دستور کار وزارت اطلاعات قرار دارد

وزیر اطلاعات با بیان اینکه مقابله با جریانات انحرافی در دستور کار وزارت اطلاعات است گفت: وزارت اطلاعات به وسیله اقدامات اطلاعاتی با گروه های منحرف در کشور برخورد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام  حیدر مصلحی وزیر اطلاعات پیش از ظهر امروز شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب دایره المعارف شهدای ترور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اقدامات وزارت اطلاعات برای مقابله با جریان انحرافی در کشور چیست، گفت: اساسا یکی از کارهای وزارت اطلاعات این است که با جریانات انحرافی که در مجموعه کشور تحت عنوان گروه های منحرف فعالیت می کنند به وسیله کارهای اطلاعاتی مقابله کند.

وی همچنین در رابطه با ادامه حضور منافقین در پادگان اشرف نیز عنوان کرد: این حرکتی است که آمریکا و حامیان آن دنبال می کنند تا این گروهک تروریستی را حفظ کنند اما باید بدانند که زمان آنها تمام شده و دیگر جایی برای ماندن ندارند.

وزیر اطلاعات همچنین در خصوص انتشار خبر مرگ مسعود رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین گفت: هنوز ما به این جمع بندی نرسیده ایم که وی به هلاکت رسیده است.

