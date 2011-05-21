حوزه تجاری صادراتی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر حوزه تجاری صادراتی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد با حضور وزیر امور اقتصاد ودارایی به بهره برداری رسید.

سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در بازدید از گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد از نزدیک در جریان فعالیتهای این گمرک قرار گرفت.

با افتتاح این حوزه کلیه مراحل ترخیص کالا به 20 دقیقه کاهش یافت و با افتتاح سالن تجاری این فرودگاه کلیه تشریفات گمرکی صادرات و واردات استان خراسان رضوی از مرز هوایی مشهد در این گمرک انجام خواهد شد.

در بخش واردات گمرکات استان خراسان رضوی، کالاهای وارداتی عمدتا مربوط به واحدهای تولیدی است که با بهره برداری از این سالن تجاری موجب تسریع و کاهش قیمت تمام شده کالا می شود.

حسینی در این بازدید خواستار مشارکت بخش خصوصی در تاسیس انبارهای عمومی در گمرک این فرودگاه شد.

گفتنی است طی 2 ماه گذشته 48 میلیون دلار صادرات از این فرودگاه انجام شده است.

