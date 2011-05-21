جایزه ادبی "کرامر " به کلوگر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، مبلغ 7300 یورویی جایزه "تئودور کرامر" که به نویسندگان مقاوم در تبعید اهدا می‌شود به این نویسنده به‌خاطر کتاب خاطرات وی از دوران کودکی‌اش از اردوگاه‌ نازی‌ها اعطا شده است.

راث کلوگر در سال 1931 در شهر وین اتریش متولد شد. در زمان نازی‌ها اودر سال 1942 به اردوگاه کار اجباری ترزین‌اشتاد تبعید و دو سال بعد به آشویتس منتقل شد.

وی پس از آزادسازی اردوگاه نازی‌ها در پایان جنگ جهانی دوم، در ایالت بایرن در جنوب آلمان مستقر شد تا این‌که در سال 1947 به آمریکا مهاجرت کرد. کلوگر در آنجا به تحصیل پرداخت و بعدها در دانشگاه‌ مشغول تدریس ادبیات آلمانی شد.

کلوگر کتاب خود را در سال 1989 به زبان انگلیسی منتشر کرد که تا کنون جوایز ادبی زیادی را از آن خود کرده است.

