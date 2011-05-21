۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

طی سال گذشته/

11 میلیون قطعه جوجه ریزی در کرمان صورت گرفت

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مبارزه با بیماری های طیور و ماکیان گفت: سال گذشته 11 میلیون و 360 هزار و 352 قطعه جوجه ریزی در کرمان انجام شد.

الهام پور محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان ضمن بیان اینکه در سال گذشته نسبت به سال 88 میزان جوجه ریزی 10 درصد  افزایش داشته است، عنوان کرد: 11 میلیون و 360 هزار و 352 قطعه جوجه ریزی در سال 89 صورت گرفته است.

پور محسنی با اشاره به اینکه استان کرمان دارای اقلیم های مساعد برای پرورش ماکیان است، اظهار داشت: با انجام به موقع واکسیناسیون و رعایت اصول بهدشتی می توان بیماری های شایع طیور را کاهش داد.

وی افزود: بروز بیماری های شایع طیور در صنعت مرغداری  باعث خسارت مالی زیادی به مرغداران می شود.

این مسئول ادامه داد: مرغداران می توانند با انجام مدیریت صحیح و انجام به موقع واکسیناسیون از بروز بیماری ها و در نتیجه وارد شدن خسارت مالی جلوگیری کنند.

پور محسنی با اشاره به آخرین دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور، گفت: برای شروع دوره پرورش، داشتن مجوز جوجه ریزی از شبکه دامپزشکی مربوطه الزامی است.

