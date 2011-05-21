ایجاد کنسرسیوم صادراتی در گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال پیش از ظهر شنبه در نشست این سازمان افزود: مشارکت و اعزام هیئتهای تجاری به کشورهای هدف و حضور پر رنگ و توانمند صنعتگران و تولید کنندگان در نمایشگاههای اختصاصی خارجی کمک بسیار بزرگی به بخش صادرات تولیدات داخلی خواهد کرد.

وی اظهار داشت: باید با برنامه ریزی و زمان بندی مناسب و کارشناسی دقیق، مشکلات فراروی این بخش را اولویت بندی و برای حل آنها برنامه ریزی شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان گلستان، با اشاره به اهمیت عملکرد تجارت خارجی استان توسعه صادرات را رویکرد اصلی وزارت بازرگانی در سال 1390 دانست.

کهنسال برگزاری اینگونه همایشها و جلسات توجیهی بمنظور رفع مشکلات تجار و صنعتگران با حضور نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی را امری لازم و حائز اهمیت خواند و نمایندگان را حامی همیشگی مردم استان دانست.

وی اظهار امیدواری کرد: تا با برقراری این تعامل و همکاری صمیمانه بسیاری از مشکلات و ناهمواریها در این بخش مرتفع شود..

رئیس سازمان بازرگانی استان گلستان در ادامه، افزایش 30 درصدی درصدی صادرات استان در سال گذشته که مقارن با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود را نشان از توانمندی بالای تجار و صنعتگران استان دانست.



وی گفت: حمایت همه جانبه مسئولان از این بخش از تجار و صنعتگران خواست تا با مهارت و خلاقیت بالا،برنامه ریزی دقیق و همچنین استفاده از پتانسیلهای طبیعی موجود در منطقه نظیر موقعیت جغرافیایی،آب و هوایی، وجود نیروی کار توانمند و.... توان صادراتی خود را افزایش دهند.