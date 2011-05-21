کارگروه ابزارهای مالی جدید در کانون کارگزاران راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر سید روح اله میر صانعی در مورد اقدامات کانون در راستای استفاده سازمان از ابزارهای مالی و معاملاتی جدید عنوان کرد: با ورود ابزارهای مالی جدید نظیر معاملات آتی و یا نهادهای مالی جدید نظیر صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در سالهای گذشته به بازار سرمایه، کانون کارگزاران همواره نظر کارشناسی خود را در خصوص اصلاح فرآیندهای اجرایی و بعضا مقرراتی در خصوص موارد فوق را به سازمان منعکس کرده است.

دبیر کل کانون کارگزاران افزود: ما در صدد هستیم کارگروه ابزارهای مالی جدید را در کانون راه اندازی نمائیم که بتوانیم فرآیند اصلاح ابزارهای مالی موجود و پیشنهاد ابزارهای مالی نوین را به سازمان ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: تدوین مقررات برای یک ابزار مالی بخشی از راه و فرهنگ سازی، اجرا و پیاده سازی آن در بازار سرمایه بخش دیگری از راه است که صنعت کارگزاری در سال گذشته همراه و همگام با سیاستهای توسعه ای بازار سرمایه سعی در اجرای این ابزارهای مالی نوین نظیر معاملات آتی یا اجرای ابزارهای معاملاتی جدید نظیر معاملات بر خط داشته و در این راه سرمایه گذاری های فراوانی توسط این صنعت صورت پذیرفته است.

میرصانعی با اشاره به اقدامات کانون در زمینه هر چه بهتر اجرایی شدن مقررات و دستورالعملهای مصوب سازمان اظهار داشت: مقررات مصوب سازمان بورس، توسعه ای بوده و منجر به افزایش شفافیت، حمایت از سرمایه گذاران و رشد بازار سرمایه شده است.

وی افزود: ممکن است که برخی از مفاد بعضی دستورالعمل ها قابل نقد باشد ولی کلیات مقررات اثرات مثبتی بر بازار سرمایه داشته است. کانون نسبت به مقررات مصوب سازمان در موضع خرده گیری و یا تخریب نیست بلکه اگر انتقاداتی هم به برخی از مصوبات باشد با ذکر دلیل و بصورت کارشناسی شده به سازمان منتقل می گردد. اما در کل چنین نیست که مصوبات سازمان با شرایط بازار سرمایه همخوانی نداشته باشد بلکه بسیاری از پیشرفتها در این بازار مرهون اصلاح و یا تدوین مقررات جدید بوده است.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس تصریح کرد: در حال حاضر کانون صرفا در اجرای مصوبات خود توسط کارگزاران نظارت دارد در حالی که بازرسی بورسها بر اجرای کلیه مقررات توسط کارگزاران نظارت می کنند. لذا کانون جهت حمایت از اعضای قانون مدار خود، بر اجرای بهینه ضوابط و دستورالعملهای مصوب نظارت می نماید.

وی در خصوص جایگاه اصلی کانون در بازار سرمایه و رسیدن این نهاد به استانداردهای جهانی گفت: در کشورهای پیشرفته، سازمان ناظر مقررات بازار سرمایه و کانون کارگزاران مقررات مربوطه در زمینه کارگزاران را تصویب می نماید در کشور ما نیز کانون می تواند مقررات انضباطی برای اعضای خود وضع نماید ولی مقررات مربوط به بازار سرمایه توسط سازمان ناظر تصویب می شود.

میرصانعی افزود: تصور می کنم کانون کارگزاران باید عملکرد منطقی و رویکردی کارشناسی داشته باشد تا بتواند خود را در بازار سرمایه به عنوان نهادی مسئولانه معرفی نماید و سپس اختیارات خود را در خصوص اعضای خود افزایش دهد.عملکردی که در آن منافع کلیه فعالین بازار سرمایه حفظ شود . حرکت در راستای دستیابی به بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و کالا می تواند منجر به افزایش اختیارات این نهاد نوپا در تصویب مقررات مربوط و نظارت بر اعضای خود شود.